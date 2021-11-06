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اقتصاد|قطر

بريطانيا تسعى لصفقة غاز طويلة الأمد مع قطر

بريطانيا تسعى إلى صفقة محتملة طويلة الأجل في ضوء المخاوف من زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا.

كومبو لسمو الأمير تميم مع جونسون
قطر غيرت مسار 4 ناقلات كبيرة إلى بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن طلب جونسون المساعدة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالات)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:14 PM (مكة المكرمة)

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) -في تقرير لها أمس الجمعة- أن الحكومة البريطانية تواصلت مع قطر في مسعى للتوصل إلى صفقة غاز طويلة الأمد وزيادة الإمدادات، إذ يؤدي عجز في الغاز الطبيعي بأوروبا إلى ارتفاع أسعار البيع بالجملة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن وزراء بريطانيين ونظراءهم من قطر -التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم- أجروا محادثات حول اتفاق طويل الأجل ستصبح قطر بموجبه "مورد ملاذ أخير".

وأضاف التقرير أن قطر غيرت أيضا مسار 4 ناقلات كبيرة إلى بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت فايننشال تايمز عن مصدر مطلع على المحادثات أن الشحنات جاءت بعد أن طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المساعدة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اجتماع عقد مؤخرا.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هذا العام مع استئناف أنشطة اقتصادية بعد فترة من التوقف بسبب كوفيد-19 وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا، مما أدى إلى انخفاض الإمدادات المتجهة إلى أوروبا، وهو ما تسبب في موجات من الصدمات بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على الطاقة.

وأضاف التقرير أن بريطانيا تسعى إلى صفقة محتملة طويلة الأجل في ضوء المخاوف من زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا.

ويئن قطاع الطاقة البريطاني تحت وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، توقفت شركة توريد الطاقة البريطانية "سي إن جي إنرجي" (CNG Energy) عن التعاملات، لتنضم إلى 17 شركة توريد طاقة في البلاد انهارت منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم ترد وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطانية ولا الحكومة القطرية حتى الآن على طلب وكالة رويترز للتعليق (حول هذا الموضوع) أمس الجمعة.

المصدر : رويترز

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Published On 29/9/2021
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