الحصول على الاستشارة من أهم الخطوات عند اتخاذ القرارات المالية المهمة، لكن كثيرين يرفضون الاستماع إلى النصائح التي تتعارض مع قناعاتهم، وهو ما يؤدي إلى المشاكل في إدارة الأموال.

في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) الأميركي، تستعرض الكاتبة كاثرين ماكلولين أبرز النصائح المالية التي لا يرغب أغلب الناس في العمل بها، وفقا للمستشارة المالية ميستي لينش.

وضع ميزانية

تقول المخططة المالية المعتمدة ميستي لينش إن "الميزانية هي أهم شيء" للتحكم في الموارد المالية، رغم أن كثيرين يعتقدون أنها مهمة صعبة لأنها تتطلب الالتزام والصرامة.

وتضيف لينش أن ضبط الميزانية يساعد في إدارة الأموال وتسليط الضوء على العادات المالية السيئة التي يجب تصحيحها، وتوضح في هذا السياق أنه "في كثير من الأحيان، لا تتوافق عادات الإنفاق مع ما يقول الناس إنهم يهتمون به حقا".

مع ذلك، يجب أن لا يكون ضبط الميزانية في شكل مجموعة من التعليمات شديدة الصرامة، بل خطة منهجية وواضحة لإدارة الأموال، حيث إن التخطيط الجيد هو أفضل طريقة للانتقال من وضعك الحالي إلى الوضع الذي تطمح إليه.

لا تتقيد بنصائح الآباء والأجداد

تؤكد لينش أن معظم الناس لا يريدون سماع النصائح التي تتعارض مع ما سمعوه من آبائهم أو أجدادهم أو أي أشخاص مؤثرين في حياتهم، لكن نصائح العائلة والأسرة قد لا تكون مناسبة للتطبيق في الوضع الاقتصادي الراهن.

وتنصح لينش بالتفكير مليا في تلك النصائح ومعرفة سياقاتها ومنطلقاتها، ثم اتخاذ الموقف المناسب منها.

المخاطرة ليست خطوة ذكية دائما

تقول لينش إن لديها العديد من العملاء الذين يطلبون منها المشورة في بعض قراراتهم المالية التي تنطوي على مجازفة غير محسوبة وتفتقر إلى المنطق.

وفي الآونة الأخيرة، سألتها إحدى العميلات عما إذا كان يجدر بها ترك وظيفتها والتركيز على عملها الجانبي، وتقول لينش "لقد أرادت مني أن أدعمها في هذه الخطوة، لكنها ليست النصيحة المناسبة".

غالبا ما يكون هناك مغامرون يتطلعون إلى الدخول في استثمارات كبيرة من دون ضمانات كافية، وتوضح لينش "إنهم يتوقعون مني تشجيعهم على ذلك، لكن في كثير من الأحيان يكون لديهم فواتير يحتاجون إلى سدادها".

لا تتخذ عدة قرارات مهمة في وقت واحد

بعد أي تحوّل مهم في الحياة الشخصية، مثل الانتقال إلى سكن جديد أو الحصول على وظيفة جديدة، تنصح لينش بالتمهل قبل القيام بخطوة إضافية، وتقول: "يجب الاكتفاء بتغيير واحد كبير في كل مرة؛ خذ بعض الوقت لمعالجة الأمور الأخرى لاحقا".

وتضيف لينش أنه عندما تتغير حياة الناس بشكل جذري، قد يشعرون بالحماس أو عدم الارتياح، وكلاهما يدفع غالبا إلى الرغبة في تعديل الكثير من الجوانب الأخرى، لذلك "نحاول التأكد من أن الأشياء التي يقومون بها ستكون في صالحهم، وليست مجرد استجابة لشعور طارئ".

كيف تتقبل النصيحة التي لا تريد أن تسمعها؟

تعدّ إدارة الأموال أمرا حساسا للغاية، ومن المحتمل أن لا تتقبل بسهولة النصائح المالية التي لا تتوافق مع معتقداتك ورغباتك.

تنصح لينش في هذه الحالة بتدوين الأفكار وطرح الأسئلة على نفسك لاكتشاف سبب عدم الاقتناع بنصيحة ما، ومن ثم اتخاذ القرار.

وتقول لينش "إذا كنت تريد التأكد من رأي ما ولا تعرف إذا ما كانت هذه هي النصيحة المناسبة، تعامل معها كطبيب، وابحث عن رأي آخر".

وتضيف "لا تشرع في أي خطوة قبل أن تدرك ما تفعله بشكل جيد، خاصة إذا لم تكن لديك فكرة سابقة عنه، أو لم تتمكن من شرحه لشخص آخر".