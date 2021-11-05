ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك بلس) دعوة أميركية لزيادة الإمدادات، واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.

وارتفع خام برنت 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل في حوالي الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر حوالي 2% يوم الخميس.

وزاد الخام الأميركي 97 سنتا أو 1.25% إلى 79.78 دولار للبرميل بعدما خسر 2.5% في الجلسة السابقة.

واتفقت أوبك بلس في اجتماع يوم الخميس على الإبقاء على زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاهلة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

وأمس حذر البيت الأبيض الدول المنتجة للنفط من إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي، وقالت كارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض إن واشنطن ستستخدم كل الوسائل للتأكد من ذلك.

وأشارت المتحدثة إلى أن أوبك وحلفاءها (أوبك بلس) لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار البنزين، بينما تعمل الولايات المتحدة وفق نظام تكون فيه الشركات المنتجة للنفط هي التي تتخذ قراراتها بشأن الإمدادات.

وعبّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، عن أسفه لأن "امتناع روسيا والسعودية والمنتجين الكبار الآخرين عن ضخ مزيد من النفط (…) ليس أمرا عادلا"، مستهدفا بذلك بشكل مباشر تحالف "أوبك بلس".

من جهته، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بعد الاجتماع أوبك بلس أمس الخميس، إن كل دول التجمع ملتزمة بضمان استقرار سوق النفط العالمية، وأضاف نوفاك أن سوق النفط تتعافى.