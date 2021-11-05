تسلط قمة المناخ الحالية بمدينة غلاسكو (شمالي بريطانيا) الضوء على مفهوم ما يعرف بسوق الكربون أو تجارة الكربون الدولية. فما المقصود بها؟ وهل تساهم هذه المنظومة في الحد من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة الأرض؟

و"سوق الكربون" أو "تجارة الكربون الدولية" هي قطاع تجاري بيئي عالمي معني بشكل رئيسي بظاهرة الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وباختصار تعني تجارة الكربون أن تشتري الدول الصناعية الكبرى التي لديها كميات ضخمة من الانبعاثات الغازية، الحق في انبعاث المزيد من البلدان التي لديها انبعاثات أقل.

ومن ثم فإن المبدأ الذي تستند عليه هذه التجارة يتمثل في الدفع في مقابل المزيد من التلوث.

وهو مبدأ أقرّه المجتمع الدولي خلال قمة الأرض التي نظمتها الأمم المتحدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 1992.

وسرعان ما تحولت تجارة الكربون إلى سوق عالمية، يجري فيها تحديد أسعار بعينها للطن الذي يُطلق في الجو من الانبعاثات الغازية وفقاً للعرض والطلب.

وقد وصل حجم التعاملات في هذه السوق إلى مئة مليار دولار سنويا، ويتوقع البنك الدولي أن تتفوق تلك التجارة على حجم سوق النفط العالمية.