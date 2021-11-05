البيت الأبيض يحذر الدول المنتجة للنفط من إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي

حذر البيت الأبيض الدول المنتجة للنفط من إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي، وقالت كارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض إن واشنطن ستستخدم كل الوسائل للتأكد من ذلك.

وأشارت المتحدثة إلى أن أوبك وحلفاءها (أوبك بلس) لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار البنزين، بينما تعمل الولايات المتحدة وفق نظام تكون فيه الشركات المنتجة للنفط هي التي تتخذ قراراتها بشأن الإمدادات.

وعبّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، عن أسفه لأن "امتناع روسيا والسعودية والمنتجين الكبار الآخرين عن ضخ مزيد من النفط (…) ليس أمرا عادلا"، مستهدفا بذلك بشكل مباشر تحالف "أوبك بلس".





المحافظة على الإنتاج

وكانت مجموعة "أوبك بلس" أبقت على خططها لزيادة الإنتاج بشكل معتدل بمعدل 400 ألف برميل يوميا حتى ديسمبر/ كانون الأول، رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك -في بيان نُشر بعد قمة جمعت أعضاءها الـ13 وحلفاءهم العشرة في إطار تحالف "أوبك بلس"- أن الإنتاج الشهري للتحالف "سيُرفع إلى 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر/كانون الأول".

واختار الوزراء الـ23 الذين اجتمعوا عبر تقنية الفيديو، الالتزام بخارطة الطريق التي وضعوها في 18 يوليو/تموز الماضي.

وهذه الإستراتيجية التي تصب في مصلحة الدول المنتجة، تترك في الوقت الراهن أكثر من 4 ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.

وتأرجحت السوق التي كانت متقلبة منذ بداية الأسبوع، نحو المنطقة الحمراء عند حوالي الساعة 17.30 بتوقيت غرينتش، فقد انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.70% إلى 80.29 دولارا، وكذلك سعر خام برنت بنسبة 0.70% إلى 81.72 دولارا.

وقد أعلنت منظمة أوبك على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع الجديد لتحالف "أوبك بلس" سيُعقد في 2 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وسارع البيت الأبيض للتعبير عن استيائه من قرار "أوبك بلس" بخصوص الإنتاج. فقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "يبدو أن تحالف أوبك بلس لا يرغب في استخدام القدرة والنفوذ اللتين يملكهما في هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي للبلدان في كل أنحاء العالم".

وقد شدد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك -الأسبوع الماضي- على "ضرورة التزام الحذر والاهتمام بتطور وضع السوق باستمرار".

وتشير "أوبك بلس" حاليا إلى عوامل الخطر المحيطة بالطلب من أجل تبرير مواصلة سياستها الحذرة، مشيرة إلى ذروات جديدة في انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) سجلت في روسيا والصين.

كذلك، شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك -خلال مؤتمر صحافي عقد بعد القمة- على أن كورونا ما زال يمثل تهديدا، مع مواصلة تأثيره على الطلب على النفط.

لكن عددا كبيرا من مراقبي السوق يشككون في قدرة العديد من أعضاء المنظمة على زيادة الإنتاج، إذ إن وباء كورونا تسبب بتأخيرات في صيانة مرافق الحفر.