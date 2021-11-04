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اقتصاد|تركيا

أردوغان: نتوقع نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 10%

توقع البنك الأوروبي للتنمية والإعمار -اليوم الخميس- تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 9% خلال عام 2021.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a news conference with Hungarian Prime Minister Viktor Orban (not pictured) in Budapest, Hungary November 7, 2019. REUTERS/Bernadett Szabo
أكد أردوغان أن بلاده ستواصل النهوض على أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة (رويترز)
4/11/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد بلاده نموا بمعدل يفوق 10%، رغم أن المؤسسات الدولية تتوقع 9%.

جاء ذلك في رسالة فيديو شارك من خلالها -اليوم الخميس- في قمة تنظمها مجموعة "تركواز ميديا" (TURKUAZ MEDIA) التركية، بعنوان "قمة تركيا 2023".

وأضاف "سنواصل النهوض بتركيا على أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة".

وأشار إلى أن تركيا تتخذ التدابير اللازمة للحد من آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة بشكل كبير جراء وباء كورونا.

من جهته، توقع اليوم البنك الأوروبي للتنمية والإعمار تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 9% خلال عام 2021.

وقال روغر كيلي -الخبير الاقتصادي في البنك- للأناضول إن تركيا تعد من الدول القليلة التي حققت نموا إيجابيا العام الماضي بمقدار 1.8% في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن تركيا لديها القدرة على أن تصبح مركز إنتاج على المستويين الإقليمي والدولي بعد الوباء.

واعتبر أن بيئة السياسة الأكثر قابلية للتنبؤ هي المفتاح لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.

ولفت إلى أن انتعاش قطاع السياحة مجددا في تركيا يعد عاملا أساسيا ومؤشرا بارزا لتحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وكان أردوغان أكد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن بلاده ستحقق عاجلا أو آجلا هدفها المتمثل في الدخول ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.

المصدر : وكالة الأناضول

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Published On 24/10/2021
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