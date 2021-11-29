توقعت المنظمة أن يخسر الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة 2 تريليون دولار أخرى، كما كان الحال في عام 2020.

قالت منظمة السياحة العالمية إن عدد السياح الدوليين الوافدين ارتفع 58% في الربع الثالث 2021 على أساس سنوي، بفضل انتعاش السياحة خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي خصوصا في أوروبا.

وذكرت المنظمة في تقرير، اليوم الأحد، أن السياحة العالمية تشهد تحسنا في الربع الثالث، لكن التعافي ما زال هشا.

وأوضحت المنظمة أن عدد السياح الوافدين خلال الربع الثالث من 2021 لا يزال أقل بـ64% عن مستويات عام 2019.

وحسب التقرير، سجلت أوروبا أفضل أداء نسبي في الربع الثالث، فقد انخفض الوافدون الدوليون بنسبة 53% عن الفترة نفسها من عام 2019.

وأورد التقرير أن الارتفاع في الطلب مقارنة مع 2020 كان مدفوعا بزيادة ثقة المسافرين وسط التقدم السريع في التطعيمات، وتخفيف قيود الدخول في العديد من الوجهات.

ويرى التقرير أنه على الرغم من التحسينات الأخيرة، فإن معدلات التطعيم غير المتكافئة وسلالات كورونا الجديدة يمكن أن تؤثر في جميع أنحاء العالم على التعافي البطيء والهش.

وتوقع أن تؤثر الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الوباء في الطلب على السفر، وقد تفاقمت تلك الضغوط بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط وتعطل سلاسل التوريد.

ورجحت منظمة السياحة أن يظل عدد السياح الدوليين الوافدين ما بين 70% إلى 75% أقل من مستويات عام 2019 في 2021 ككل، وهو انخفاض مشابه لما حدث في 2020.

وتوقعت المنظمة أن يخسر الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة 2 تريليون دولار أخرى، كما كان الحال في عام 2020.

وقدّر التقرير أن تسجل إيرادات السياحة العالمية ما بين 700 و800 مليار دولار، أي أقل بكثير من 1.7 تريليون دولار المسجلة في عام 2019.

ويعدّ قطاعا السفر والسياحة من أكثر من القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على هذه القطاعات حتى 2024.