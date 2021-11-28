اتفق الأردن ومصر اليوم الأحد على تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين ورفع الطاقة المتبادلة بينهما من 550 ميغاواتا إلى ألف ميغاوات، أو ألفي ميغاوات مستقبلا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخرابشة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعات ثنائية عقدت في عمّان اليوم.

وقال الخرابشة إن اتفاق زيادة الطاقة إلى ألف ميغاوات أو حتى ألفين سيساعد على توسعة الأنظمة الكهربائية في البلدين للوصول إلى أسواق جديدة، وبما يقلل الكلف على أنظمتهما الكهربائية.

وأوضح أنه ستتم خلال شهرين إحالة عطاءات تنفيذ الربط الكهربائي الأردني مع العراق، مؤكدا في الوقت ذاته جهوزية الشبكة الكهربائية الأردنية لتزويد لبنان بالكهرباء بنحو 150 ميغاواتا عبر سوريا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، و250 ميغاواتا خلال باقي الأوقات.

وقال الوزير المصري إن بلاده تمكنت من رفع قدراتها الكهربائية منذ 2014، حيث أصبحت هذه القدرات قابلة للتصدير، ولديها خطة طموحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة من قدراتها الكهربائية إلى 35% بحلول 2035.

وأضاف "لدينا حاليا قدرات احتياط جيدة جدا من الطاقة الكهربائية، ونحن ماضون في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار"، لافتا إلى أن الربط الكهربائي مع الأردن يعزز منظومة تبادل الطاقة الكهربائية في المنطقة.

ويتبادل الأردن ومصر الطاقة الكهربائية منذ عام 1999، وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكابل بحري بجهد 400 كيلوفولط، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كيلومتراـ وباستطاعة 550 ميغاواتا.