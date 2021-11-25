واصلت الليرة التركية تعافيها اليوم الخميس بعد هبوط تاريخي إلى مستويات متدنية قياسية هذا الأسبوع على خلفية دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن تخفيضات أسعار الفائدة.

وجرى تداول الليرة عند 11.85 بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، إذ تعززت نحو 1.9% من نحو 12.0820 أمس الأربعاء.

وسجلت أقل مستوى مقابل الدولار أول أمس الثلاثاء عند 13.45 ليرة.

وسجلت العملة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في 11 جلسة متتالية قبل أمس، حيث وصلت خسائرها منذ بداية العام إلى 45% من قيمتها.

وتكبدت العملة التركية حوالي نصف تلك الخسائر منذ بداية الأسبوع الماضي.





والاثنين الماضي أعلن الرئيس التركي أن السياسة المتشددة لأسعار الفائدة لن تخفض التضخم، وتعهد بالنجاح في ما سماها "حرب الاستقلال الاقتصادي".

وقال أردوغان -أثناء اجتماع للحكومة التركية- إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيرا مباشرا في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، وأكد أنه يفضل سعر صرف تنافسيا لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف.

وألقى أردوغان باللوم في ضعف الليرة التركية على ما قال إنها مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.

ويرى الرئيس أردوغان أن وصول سعر الفائدة إلى مستويات كبيرة يعيق الإنتاج والاستثمار، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى أن يضعوا أموالهم في البنوك، ويغلقوا الشركات والمؤسسات، مكتفين بما يأتيهم من فوائد على أموالهم.

والأسبوع الماضي خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 15% على الرغم من بقاء التضخم قرب 20%، مما أدى إلى زيادة في هبوط العملة وأثر على ردود فعل الأسواق.