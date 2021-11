شهدت منصات التواصل حالة من الجدل بشأن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط، في محاولة لتهدئة أسعار الطاقة.

وقال بايدن في تغريدة له عبر حسابه على تويتر "أعلن اليوم إجراءات لخفض تكلفة الغاز والنفط للعائلات الأميركية، وستوفر وزارة الطاقة 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط لخفض أسعار الغاز والنفط للأميركيين".

Today I’m announcing action to lower the cost of gas and oil for American families. The Department of Energy will make available releases of 50 million barrels of oil from the Strategic Petroleum Reserve to lower gas and oil prices for Americans. — President Biden (@POTUS) November 23, 2021

وأضاف "لقد كنت أعمل مع دول في جميع أنحاء العالم لمعالجة نقص العرض، ونتيجة لجهودنا الدبلوماسية سيتم اتخاذ هذه الخطوة بالتوازي مع الدول الرئيسة الأخرى المستهلكة للطاقة بما في ذلك الصين، والهند، واليابان، وجمهورية كوريا، والمملكة المتحدة".

I have been working with countries across the world to address the lack of supply. As a result of our diplomatic efforts, this step will be taken in parallel with other major energy consuming nations including China, India, Japan, Republic of Korea and the United Kingdom. — President Biden (@POTUS) November 23, 2021

وتباينت الآراء إزاء قرار الرئيس الأميركي، فأبدى مغردون تفاؤلهم بتلك الخطوة التي ستسهم -برأيهم- في خفض أسعار الطاقة، موجهين الشكر لبايدن على هذا القرار.

In making available 50 million barrels of oil from our reserves, @POTUS is taking a necessary step to bring down gas prices for Virginians — just as my colleagues and I urged him to do earlier this week. This is a concrete action we can take to lessen the burden on families. https://t.co/MzN1E3qVbE — Rep. Abigail Spanberger (@RepSpanberger) November 23, 2021

Gasoline price is so high people in US can’t afford to drive their cars to work. The inflation in US on Gasoline has hit all time high, 46% and the step taken by @POTUS to release the reserves could not have come at a better time. https://t.co/2pXYqgLAle — Tony Ashai (@tonyashai) November 24, 2021

اليوم قلوبهم مع بايدن في محاولته اليائسة لمحاربة ارتفاع أسعار النفط بالافراج عن كميات كبيرة من النفط الاستراتيجي.. لكن كلنا نعرف أن الرئيس بيل كيلنتون قبل عقدين من الزمان أقدم على هذه الخطوة ولم تحقق أي نجاح يُذكر .. لذلك دعوهم يكتبون أمنياتهم ونحن نتفرج ويسعدنا خيبة أملهم!! — Sultan_mq (@sultan_mq7) November 24, 2021

ورأى مغردون عرب أن الإقدام على تلك الخطوة لا فائدة منه، لا سيما أن التجربة أثبت فشلها في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون، مشيرين إلى أن بايدن يحاول أن يحاصر الاقتصاد السعودي، على حد قولهم.

الأمر واضح ، بايدن يحاول عدم الاعتماد على النفط السعودي أولاً ، وتصدير النفط عوضاً عن السعودية وروسيا ثانياً ، يحاول أن يحاصر الاقتصاد السعودي ، لكن هذا حلم اليقظة. https://t.co/1CjCJHfK1C — Ali Muhammad Ali Al-Salihin (@AliMuha76703150) November 24, 2021

وعلى جانب آخر، حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من أن يكون القرار حلا لمشكلة ارتفاع الأسعار على المدى القريب فقط، وأنه سيتسبب في أزمة كبرى في المستقبل إن لم يُدعم بمجموعة من السياسات التي تزيد من مصادر الطاقة في أميركا.

من جهته، انتقد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الهندي أنشومان تيواري القرار قائلًا إن "أسعار البترول من الممكن ألا تقل، شركة غولدن مان ساكس للاستثمارات المالية تقول إن تحرير المخزون الحكومي العالمي من البترول سوف يضيف ما بين 70-80 مليون برميل فقط، وهو أقل بنحو 100 برميل من الذي تحتاج إليه السوق".

#Oil prices may not cool down.Goldman Sachs says global oil reserves release may add about 70to 80 million barrels of crude supply, smaller than the more-than-100 million barrels the market has been pricing in @Reuters https://t.co/qM6qDZXzc7 — anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) November 24, 2021

أما في بريطانيا، فنشر المحلل الاقتصادي دانيال لاكيلي عبر حسابه على موقع تويتر رسما بيانيا عن استمرار ارتفاع أسعار البترول في أنحاء العالم، وعلق قائلًا "أسعار النفط آخذة في الارتفاع على الرغم من إعلان الإفراج عن الاحتياطي الإستراتيجي، لماذا؟: (لأن) الإصدار (يمثل) أقل من يوم واحد من الطلب..".

Oil prices rise despite strategic reserve release announcement. Why? Release is less than one day of demand and released in six months. Does nothing to marginal barrel demand. Market is tight in low sulfur content "sweet' crude, and most of release is sour.

#OOTT pic.twitter.com/k8d3T7diJx — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) November 24, 2021

كما علق الصحفي والمحلل السياسي الكندي كوري مورغان على الخبر ساخرا "بينما يستنزف بايدن احتياطيات النفط الأميركية، لا يمكنني إلا أن أفرك يدي معًا في ترقب مبتهج. سيبدو النفط الكندي (القذر) جيدا جدا قريبًا؛ بالطبع سنتزوّد بها (الاحتياطيات) بكل سرور".