قالت شركة "أور كراود" إحدى كبرى شركات رأس المال المخاطر في إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها حصلت على موافقة وترخيص للعمل في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.

وقالت الشركة إنها أصبحت أول شركة استثمار إسرائيلية لرأس المال المخاطر تحصل على ترخيص من سوق أبو ظبي العالمي وهو المركز المالي الدولي الرئيسي في أبو ظبي.

وستعمل شركة "أور كراود مانجمنت (أرابيا) المحدودة" كمدير للصناديق وفقا لقواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية بالسوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون ميدفيد إنها ستتمكن من جمع الأموال في الإمارات وترويج الشركات الجديدة المحلية في الإمارات والمنطقة لعملائها الذين يبلغ عددهم على مستوى العالم 160 ألفا.

وأضاف أن الشركة ستتمكن من "دفع الاستثمارات العالمية في نظام الشركات الجديدة النشط في الإمارات. وهذه خطوة كبرى صوب تطوير نشاط أور كراود في الإمارات".

وقال صباح البينالي شريك أور كراود في الإمارات إن الشركة ستتمكن من إنشاء صناديق لرأس المال المخاطر في سوق أبو ظبي العالمي للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة بالإمارات والمنطقة.

وأضاف "تركيزنا الأساسي في المرحلة الأولية سينصبّ على القطاعات الزراعية والمالية والتكنولوجيا الطبية".