العراق يقترح تشكيل تكتل اقتصادي مشترك مع تركيا وإيران

قالت وزارة التجارة العراقية -أمس السبت- إنها قدمت مقترحا إلى تركيا لتشكيل تكتل اقتصادي يضم أيضا إيران، ليكون قوة اقتصادية على غرار تكتلات موجودة في أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية "واع"- إن "الوفد العراقي قدم خلال منتدى الأعمال العراقي التركي للاستثمار والمقاولات اقتراحا لتشكيل كتلة اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران، لتصبح قوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم".

وكانت مدينة إسطنبول استضافت أول أمس الجمعة -برعاية وزارة التجارة التركية- منتدى الأعمال التركي العراقي للاستثمار والمقاولات.

وأضاف حنون أن الوفد العراقي طرح فرصا استثمارية في مجالات الزراعة والصحة، وطلب السماح للمصارف العراقية بفتح فروع لها في تركيا، وأكد أهمية دخول الشركات التركية للاستثمار في العراق.

وأشار إلى أن التبادل التجاري السنوي بين العراق وتركيا وصل إلى 21 مليار دولار في العام الأخير، وهي الدولة الثانية بنسبة الصادرات للعراق بعد الصين، كاشفا عن تقديم طلب لفتح منفذين جديدين مع تركيا لتسهيل عملية تبادل البضائع والتجارة.

وكشف حنون عن أن الوفد العراقي أكد ضرورة تقديم التسهيلات للمستثمرين العراقيين في تركيا والسماح بدخول الحالات المرضية بمدة أقصاها 48 ساعة، ولفت إلى أن الجانب التركي وعد الوفد العراقي خيرا بخصوص 10 نقاط مهمة، خاصة تسهيل إجراءات منح سمة الدخول للعراقيين.

وخلال افتتاح المنتدى أول أمس الجمعة، قال وزير التجارة العراقي علاء أحمد حسن عبيد إنه التقى نظيره التركي محمد موش، واتفقا على تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال لمدة تصل إلى 5 سنوات، على أن يتم توسيع هذا الإجراء على شريحة أوسع مستقبلا.

وأعرب عبيد عن أمله توقيع شراكات وعقد اتفاقيات مع الجانب التركي، مشيرا إلى أن شعبي البلدين ينتميان إلى المنطقة الجغرافية نفسها، وخبرة تركيا في المجال الاقتصادي تعد نموذجا بالنسبة للعراق.

وتركيا والعراق بلدان جاران، ويرتبطان بعلاقات وثيقة الصلة على مختلف الأصعدة، خاصة التجارية والاقتصادية.