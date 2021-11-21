تتوجه وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستوقع غدا الاثنين مذكرة تفاهم مع الأردن والإمارات والولايات المتحدة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الألمانية اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" فإن الدول الموقعة على المذكرة ستتعاون فيما بينها للتوصل إلى حلول لمكافحة التغير المناخي.

والأربعاء الماضي، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل تدرس مشروعات مناخية مشتركة مع الأردن والإمارات والولايات المتحدة، وأضافت أن الدول الأربع ستوقع إعلانا مشتركا في هذا الصدد.

ونقلت رويترز وقتها عن مصدر مطلع قوله إن المشروعات قد تشمل إنتاج الطاقة الشمسية في الأردن للسوق في إسرائيل التي سيكون عليها في المقابل تحلية مياه البحر المتوسط لإمداد الأردن بها.