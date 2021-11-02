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اقتصاد|مصر

ارتفاع إيرادات قناة السويس 12.4% في أكتوبر

بحسب أسامة ربيع، فإن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة محققةً أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة قدرها 112.1 مليون طن.

إحصائيات قناة السويس سجلت عبور 1847 سفينة الشهر الماضي مقابل عبور 1620 سفينة خلال الشهر نفسه من العام 2020 (الفرنسية)
2/11/2021

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليوم الثلاثاء إن القناة حققت إيرادات بلغت 551 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن الزيادة في الإيرادات بلغت 12.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد ربيع أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها إحصائيات الملاحة بالقناة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ترجع بشكل أساسي لنتائج السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها القناة في التعامل مع مختلف أنواع السفن العابرة للقناة لا سيما ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

 

 

وأوضح أن عائدات قناة السويس -رغم التحديات المختلفة- شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال الفترة يناير/كانون الثاني-أكتوبر/تشرين الأول 2021 إيرادات بلغت 5.2 مليارات دولار، مقابل 4.6 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة، محققة أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة قدرها 112.1 مليون طن.

وأوضح أن الإحصائيات سجلت عبور 1847 سفينة الشهر الماضي مقابل عبور 1620 سفينة خلال الشهر نفسه من العام 2020.

المصدر : رويترز + وكالة الشرق الأوسط

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