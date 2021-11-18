قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 15%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمئة نقطة أساس إلى 15%، وهو ما كان متوقعا.

وقال البنك المركزي "لقد قامت اللجنة بتقييم التحليلات المتعلقة بعوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية، وتطورات التضخم الأساسي، وتأثيرات الصدمات على الإمدادات، وقررت خفض معدل الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس إلى 15%".

وتراجع سعر صرف الليرة إلى 10.92 ليرات لكل دولار، وعوضت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم الخميس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت اللجنة خفضت الفائدة الشهر الماضي بمئتي نقطة أساس إلى 16% بعد خفض بمئة نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي.

حرب أردوغان على الفائدة

يأتي الخفض الجديد بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيواصل معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية".

وقال إنه سيرفع عبء أسعار الفائدة عن الشعب، وحث الشركات على الاستثمار والتوظيف وزيادة الصادرات.

وأبلغ الرئيس التركي مشرعين من حزبه الحاكم "سنرفع سوط أسعار الفائدة هذا عن ظهور الناس. بالتأكيد نحن لا يمكننا أن نسمح لشعبنا بأن تسحقه أسعار الفائدة".

وتابع "لا يمكنني أن أقف.. ولن أقف في هذا المسار مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة".





والعملة التركية منخفضة 30% عن مستواها في بداية العام، وسجلت خسائر بـ64% على مدى 4 أعوام، وهو ما يقلص القدرة الشرائية للأتراك وسط معدل تضخم يقترب من 20%.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 19.89% على أساس سنوي.

وعدل البنك المركزي التركي مؤخرا توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري، حيث قال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية عام 2021، مقابل 14.1% في توقعات سابقة.

تراجع الدولار الأميركي

وتفاقم هبوط الليرة في الفترة الأخيرة أيضا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

لكن العملة الأميركية تراجعت عن أعلى مستوياتها في 16 شهرا اليوم الخميس، وفقدت بعض مكاسبها أمام اليورو وعملات أخرى مع تقييم المستثمرين لأحدث صعود للدولار وما إن كان بدأ يتبدد.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة- أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز 2020 أمس الأربعاء عند 96.226. لكنه بلغ في أحدث معاملات 95.694 بانخفاض 0.1% خلال اليوم.

وصعد اليورو، الذي كان يحوم قرب أدنى مستوى في 16 شهرا، 0.1% إلى 1.1334 دولار. وسجل الإسترليني في أحدث تداول له 1.3503 دولار، بزيادة طفيفة خلال اليوم.

وارتفع الدولار في الأسابيع الماضية مع مراهنة المتعاملين على تشديد السياسة النقدية الأميركية.