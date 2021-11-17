في خطوة تستهدف أن تكون نموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًّا، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وقال ولي العهد السعودي إن المدينة تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل، وذلك بما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، كما ستضم جملة من الخدمات التي ستسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة.

وأضاف بن سلمان أن المدينة التي تتبنّى مفهوم التوأم الرقمي ستحتضن العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مؤسسة مسك الخيرية، وستشتمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز للإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وستضم معهدًا ومعرضًا للفنون، ومسارح لفنون الأداء.

تصميم مستدام

وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها على مساحة تقدّر بنحو (3.4) كيلومترات مربعة، ويجسّد المخطط الرئيسي للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، كما صمّمت المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، فضلا عن تخصيص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية لمساحات خضراء مفتوحة كي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

ويرى عضو مجلس الشورى السعودي فضل بن سعد البوعينين أن إطلاق ولي العهد مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية يأتي معززا للقطاع غير الربحي ومتناغما مع أهداف رؤية 2030 التي تركز على تمكين القطاع غير الربحي، والتوسع به، ورفع إسهامه في الاقتصاد وفق منظور عالمي حديث ورؤية إستراتيجية حصيفة.

#انفوجرافيك_الخارجية | بدعم من سمو #ولي_العهد إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم pic.twitter.com/2wQ7JfR0hx — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 15, 2021

نموذج غير مسبوق

وأضاف البوعينين أن إنشاء مدينة غير ربحية سيوفر الحاضنة الرئيسة للقطاع، على المستويين المحلي والعالمي، وهو نموذج غير مسبوق عالميا سيجعل المملكة الحاضنة العالمية الأولى لأول مدينة غير ربحية في العالم، تُخصص لتطوير القطاع غير الربحي وتحتضن المجاميع الشبابية والتطوعية والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وأشار البوعينين إلى الرابط الوثيق بين مؤسسة مسك الخيرية والمدينة غير الربحية، حيث ستسهم المدينة في تعزيز مخرجات المؤسسة وتحقيق أهدافها وتوفير الممكنات المهمة لدعم المواهب الشابة وتقديم الخدمات غير الربحية في جميع القطاعات.

وأكد أن للمشروع انعكاسا تنمويا على مدينة الرياض التي ستزداد تميزا باحتضانها أول مدينة في العالم تعنى بالقطاع غير الربحي، فذلك سيدعم تمكين إستراتيجية مدينة الرياض الرامية إلى دخولها بين أفضل مدن العالم، خاصة مع استهداف المدينة النموذج الرقمي الحديث وتركيزها على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، واهتمامها بالفنون واحتضانها عددا من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، ومركزا للمؤتمرات، ومتحفا علميا.

في يومين فقط؛ هنا.. في الرياض يطلق سمو #ولي_العهد مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية لتمكن الإنسان، وهناك شمالًا في نيوم يطلق مدينة #أوكساچون الصناعية لتصبح مركزًا لولادة أفضل ماينتجه الإنسان! pic.twitter.com/jx09wHRVcK — مشاريع السعودية (@SaudiProject) November 16, 2021

مدينة أخرى

وبعد ساعات من الإعلان عن المدينة غير الربحية في الرياض، أعلن ولي العهد السعودي إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقًا لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

وقال ولي العهد السعودي، في تصريح له بمناسبة الإعلان عن إنشاء المدينة، "ستكون المدينة الصناعية أوكساجون حافزًا للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".

وأضاف أن مدينة نيوم الصناعية ستسهم في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنبًا إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وإيجاد فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك أوكساجون في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، فضلا عن دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة.

وتتمتع مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" بموقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس التي يمر عبرها ما يقرب من 13% من التجارة العالمية، وستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.