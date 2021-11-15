الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي والدولار عند أعلى مستوى في 16 شهرا

هبطت الليرة التركية نحو 0.8% يوم الاثنين إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأميركي، مع تضررها من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي التركي هذا الأسبوع.

وخسرت الليرة أكثر من 25% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% هذا الأسبوع، بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز، على الرغم من بقاء التضخم قرب 20%.

وتفاقم هبوط الليرة مؤخرا أيضا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

بالمقابل سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في 16 شهرا أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين، مدعوما بنمو عالمي ومخاوف التضخم، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات جديدة هذا الأسبوع بشأن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.

وتلقى الدولار دعما يوم الأربعاء الماضي من بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، وهو ما يلقي شكوكا بشأن اعتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن ضغوط التضخم ستكون عابرة، ويعزز توقعات بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.

وعند الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش سجل مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام 6 عملات منافسة- 95.405 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2020.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمام العملة الأميركية. وجرى تداوله في أحدث معاملة منخفضا 0.49 عند 1.1387 دولار.