هل يُفشل التضخم وارتفاع الأسعار رئاسة بايدن للولايات المتحدة؟

يشكل تسجيل أعلى معدل تضخم أميركي منذ 3 عقود تحديا كبيرا للرئيس جو بايدن في سعيه إلى الدفع بركيزة أخرى من أجندته الاقتصادية.

ولم تعرف الولايات المتحدة هذه النسب المرتفعة من التضخم خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إذ ارتفعت نسبة التضخم خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 6.2% مقارنة مع معدلات الشهر نفسه العام الماضي، أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وبحسب بيان لمكتب بيانات العمل، فإن أسعار الغذاء والطاقة شهدت قفزة هي الأكبر كذلك، إذ بلغت نسبة التضخم بالنسبة للمواد الأخرى التي تشمل السيارات والعقارات والخدمات والنقل وغيرها 4.6%.

لا يوجد سبب واحد وراء ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، لكن أغلب الخبراء الاقتصاديين يرون أن ضخامة الإنفاق الحكومي الذي يتخطى أكثر من 4 تريليونات دولار حتى الآن منذ بدء جائحة كوفيد-19 هو السبب المباشر في التضخم وزيادة الأسعار.

ويرجع بعض الخبراء أسباب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي محليا وسط ارتفاع الطلب العالمي، في وقت قررت فيه إدارة بايدن خفض الإنتاج الأميركي، وهو ما يؤثر على أسعار بقية السلع والخدمات.

ويتهم الجمهوريون بايدن بإضعاف صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، في وقت يتوسل فيه اليوم إلى منتجي النفط في "أوبك بلس" (+Opec) لإنتاج وتوفير المزيد من النفط.

وأوقفت إدارة بايدن جميع عمليات الحفر في الأراضي المملوكة للحكومة الفدرالية، وتدرس إذا ما كانت ستوقف خط أنابيب نقل النفط من كندا إلى ولايات الوسط الأميركية.

ثم هناك بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي لا يزال يدير سياسة نقدية طارئة بعد 19 شهرا من التعافي الاقتصادي. وشجع جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي على حزم الإنفاق الحكومي الضخمة، وتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 2% فقط، لكنه وصل لأكثر من 3 أضعاف في وقت يبقي البنك فيه على نسب فائدة ثابتة عند الصفر منذ أكثر من عام ونصف العام.

مع إلقاء المعلقين بالمسؤولية عن تلك الارتفاعات على سياسيات الرئيس جو بايدن الاقتصادية والمالية، سارع بايدن بالرد بالقول إن مواجهة ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة هي أولويته القصوى.

وأصدر بايدن تعليمات إلى المجلس الوطني الاقتصادي للعمل على خفض الأسعار بما فيها أسعار الطاقة، كما أصدر تعليماته إلى لجنة التجارة الفدرالية للتصدي لأي تلاعب في الأسعار.

وأشار بايدن إلى أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يرتبط بالتأخير الذي تعاني منه سلسلة التوريد العالمية والذي تسبب في نقص كبير للمواد الاستهلاكية في الأسواق.

ويرى بايدن أن مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس مؤخرا سيساعد على تخفيف اختناقات النقل، وأن خطة الإنفاق الاجتماعي المطروحة من شأنها أن تخفض التكاليف المعيشية على أغلب العائلات الأميركية.

من ناحية أخرى، تصمم إدارة بايدن على تنفيذ خطة الإنفاق الاجتماعي والمناخي التي تقدر قيمتها بأكثر من تريليوني دولار. ويعتزم الديمقراطيون دفع مشروع القانون من دون دعم الجمهوريين وذلك عبر عملية تسمى "تسوية" (Reconciliation) الميزانية، التي تتطلب أغلبية بسيطة فقط في مجلس الشيوخ (+50)، بدلا من أغلبية 60 صوتا المطلوبة عادة. وفي حال تعادل الأصوات، تصوت كامالا هاريس نائبة الرئيس بصفتها رئيسا لمجلس الشيوخ.

يقول الجمهوريون إن خطط بايدن لزيادة الإنفاق التي تصل لأكثر من 3 تريليونات دولار ستؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، في حين يقول الديمقراطيون إنه سيساعد الأسر على خفض التكاليف المعيشية.

وقد زاد العديد من أرباب العمل أجورهم من أجل اجتذاب المزيد من العمال. ولكن سرعان ما تآكلت الرواتب المتزايدة بسبب ارتفاع تكلفة الغاز والبقالة.

وتتوقع وزارة الطاقة أن فواتير التدفئة ستكون أعلى بنسبة تصل إلى 54% هذا الشتاء مقارنة بالشتاء الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض درجات الحرارة إلى حد ما.

وأشار ت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) إلى ارتفاع قياسي في أعداد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم، إذ وصلت إلى 4.4 ملايين شخص خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. ويرجع ذلك إلى صعوبة العثور على رعاية لأطفالهم، وتحسين الأجور في أماكن أخرى، إضافة إلى تداعيات السخاء الحكومي في تقديم مساعدات مالية للأميركيين عقب إغلاقات كوفيد-19.

وقد أدى نشر أنباء ارتفاع نسب التضخم الأربعاء الماضي إلى انتقادات جديدة من الجمهوريين لخطة الإنفاق الاجتماعي والمناخي التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار ويعتزم الديمقراطيون في مجلس النواب التصويت عليها الأسبوع القادم، ومن ثم إرسالها إلى مجلس الشيوخ.

وتبقى معضلة الديمقراطيين ممثلة في موقف السيناتور من ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين الذي انتقد مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي والمناخ؛ إذ يخشى من تأثير تمرير هذه الحزمة الضخمة على ارتفاع الأسعار على المواطنين. وغرد مانشين منتقدا سياسة بايدن وما دفعت إليه من زيادة الأسعار.

By all accounts, the threat posed by record inflation to the American people is not “transitory” and is instead getting worse. From the grocery store to the gas pump, Americans know the inflation tax is real and DC can no longer ignore the economic pain Americans feel every day.

— Senator Joe Manchin (@Sen_JoeManchin) November 10, 2021