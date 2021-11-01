وقعت دولة قطر اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، ستمهد لمرحلة جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين الجانبين، وتعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج.