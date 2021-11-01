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اقتصاد|قطر

قطر.. استثمارات بمشاريع هندسية صديقة للبيئة في بريطانيا

بريطانيا تسعى لتأسيس 5 شركات "يونيكورن" بحلول عام 2030 (غيتي)
1/11/2021

تتعاون قطر مع شركة "رولز رويس" البريطانية (Rolls-Royce) لإطلاق صندوق يضخ استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مشاريع هندسية خضراء جديدة بالمملكة المتحدة.

ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية فإن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تخطط لبناء "حرم جامعي" يضم مؤسسات أكاديمية جديدة للعلوم والهندسة في شمالي إنجلترا.

وستكون تلك المؤسسات تابعة لشركات ناشئة متخصصة في اختبار وتطوير التقنيات الخضراء.

وتسعى بريطانيا لتأسيس 5 شركات "يونيكورن" –وهي الشركات الناشئة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار- بحلول عام 2030. 

ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات القطرية 10 آلاف فرصة عمل.

المصدر : الجزيرة

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