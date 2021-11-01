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اقتصاد|مغرب

أزمة خط الغاز.. المغرب: لا تأثير كبيرا لقرار الجزائر على نظام الكهرباء الوطني

الجزائر قررت عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب يعبر الأراضي المغربية (غيتي)
1/11/2021

قالت السلطات المغربية إن نظام الكهرباء الوطني لن يتأثر بشكل كبير بقرار الجزائر عدم تجديد عقد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وأكدت أنها اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء وأنها تدرس خيارات أخرى.

يأتي هذا بعد قرار الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى أوروبا، عبر أنبوب يعبر الأراضي المغربية.

وكان الخط ينقل منذ عام 1996 نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال.

ومقابل عبوره أراضيه، يحصل المغرب على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويمثل ذلك 97% من حاجة المغرب من الطاقة، نصفها مقابل المرور، والنصف الآخر بسعر تفضيلي.

المصدر : الجزيرة

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Published On 10/6/2021
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