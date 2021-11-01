أزمة خط الغاز.. المغرب: لا تأثير كبيرا لقرار الجزائر على نظام الكهرباء الوطني

قالت السلطات المغربية إن نظام الكهرباء الوطني لن يتأثر بشكل كبير بقرار الجزائر عدم تجديد عقد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وأكدت أنها اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء وأنها تدرس خيارات أخرى.

يأتي هذا بعد قرار الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى أوروبا، عبر أنبوب يعبر الأراضي المغربية.

وكان الخط ينقل منذ عام 1996 نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال.

ومقابل عبوره أراضيه، يحصل المغرب على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويمثل ذلك 97% من حاجة المغرب من الطاقة، نصفها مقابل المرور، والنصف الآخر بسعر تفضيلي.