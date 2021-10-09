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اقتصاد|مملكة متحدة

الصناعة البريطانية تحذر من إغلاق منشآت إذا لم تتلق مساعدة بشأن أسعار الوقود

ارتفعت أسعار بيع الغاز بالجملة بنسبة 400% هذا العام في أوروبا لأسباب، من بينها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا

قادة قطاع الصناعة عقدوا محادثات مع وزير الأعمال كواسي كوارتنج دون إيجاد حلول فورية (غيتي)
9/10/2021

حذرت شركات التصنيع التي تستخدم الطاقة بكثافة في بريطانيا، بما في ذلك منتجو الصلب والزجاج والسيراميك والورق، الحكومة من أنها قد تضطر لوقف الإنتاج ما لم يتم فعل شيء حيال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.

وارتفعت أسعار بيع الغاز بالجملة بنسبة 400% هذا العام في أوروبا لأسباب، من بينها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا مما وضع ضغوطا خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وعقد قادة قطاع الصناعة محادثات يوم الجمعة مع وزير الأعمال كواسي كوارتنج لكنهم قالوا إن هذه المحادثات انتهت بلا حلول فورية.

وقال غاريث ستيس المدير العام لشركة (يو.كيه ستيل) (UK Steel) لقناة "آي تي في" (itv) "إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء، فإن ما سنراه بشكل أساسي بالنسبة لقطاع الصلب هو المزيد من توقف الإنتاج في أوقات معينة من اليوم، وستصبح عمليات التوقف تلك فيما بعد أطول".

المصدر : رويترز

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