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اقتصاد|مصر

مصر.. رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 3.7%

تعزو اللجنة رفع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وتقلب أسعار الصرف.

ارتفاع أسعار الوقود أكبر صدمات المصريين . (تصوير خاص لإحدى محطات الوقود ـ القاهرة
بموجب القرار الجديد ارتفعت أسعار الوقود في مصر بمقدار 25 قرشا لكل نوع من أنواع البنزين (الجزيرة)
8/10/2021

أعلنت مصر رفع أسعار الوقود المحلي بنسبة تتراوح بين 2.7 و3.7% اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، وجاء ذلك في نشرة لوزارة البترول المصرية في الجريدة الرسمية، تنفيذا لقرار لجنة التسعير التلقائي.

وبدأ سريان القرار اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت غرينتش).

وبموجب قرار لجنة التسعير التلقائي ترتفع الأسعار بمقدار 25 قرشا لكل نوع من أنواع البنزين، وذلك في إطار مراجعة ربع سنوية تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.

وبالأسعار الجديدة، يصبح سعر البنزين "80 أوكتان" 7 جنيهات (45 سنتا أميركيا) للتر، بزيادة 3.7%، والبنزين "92 أوكتان" 8.25 جنيهات (53 سنتا) للتر، بزيادة 3.1%، والبنزين "95 أوكتان" إلى 9.25 جنيهات (59 سنتا) للتر، بزيادة 2.7%.

وتراجع لجنة التسعير التلقائي أسعار المحروقات مرة كل 3 أشهر، وهذه ثالث مرة ترفع فيها الأسعار هذا العام، بعد رفعها في يوليو/تموز وأبريل/نيسان 2021.

وتعزو اللجنة رفع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وتقلب أسعار الصرف.

وقال خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية وعضو لجنة التسعير التلقائي في مصر اليوم الجمعة إن فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد ارتفعت 1.61% خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (1.21 مليار دولار)، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019-2020.

المصدر : وكالات

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