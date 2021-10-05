أسهم شركة فيسبوك سجلت تراجعا بنسبة 5.63%، بعد توقف تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إثر عطل تقني.

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ خسر قرابة 7 مليارات دولار خلال ساعات، إثر تعطل تطبيقات ومواقع "فيسبوك" (Facebook) و"إنستغرام" (Instagram) و"واتساب" (WhatsApp) المملوكة للشركة، مساء الاثنين.

وأضافت الوكالة أن ثروة زوكربيرغ الشخصية انخفضت بنحو 7 مليارات دولار خلال ساعات قليلة، وأوضحت أن انخفاض أسهم الشركة أسفر عن انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى 120.9 مليار دولار.

وسجلت أسهم شركة "فيسبوك" تراجعا بنسبة 5.63%، بعد توقف خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إثر عطل تقني.

وقال موقع "داون ديتيكتور" (Downdetector) -وهو متخصص في تتبع أعطال المواقع- إن مستخدمين أبلغوا عن تعطل التطبيقات الثلاثة بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه تلقى شكاوى بتعطل التطبيقات الثلاثة اعتبارا من الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش.

وعبر "تويتر" (Twitter)، قالت شركة فيسبوك إنها "تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها ومنتجاتها"، وتابعت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".