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اقتصاد|العالم

زوكربيرغ يخسر 7 مليارات دولار إثر تعطل فيسبوك وإنستغرام وواتساب

أسهم شركة فيسبوك سجلت تراجعا بنسبة 5.63%، بعد توقف تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إثر عطل تقني.

NEW YORK, NY - OCTOBER 25: Facebook CEO Mark Zuckerberg pauses while speaking about the new Facebook News feature at the Paley Center For Media on October 25, 2019 in New York City. Facebook News, which will appear in a new dedicated section on the Facebook app, will offer stories from a mix of publications, including The New York Times, The Wall Street Journal and The Washington Post, as well as other digital-only outlets. Drew Angerer/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS
انخفاض أسهم الشركة أسفر عن انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى 120.9 مليار دولار في 6 ساعات (الفرنسية)
5/10/2021-|آخر تحديث: 5/10/202101:07 PM (مكة المكرمة)

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ خسر قرابة 7 مليارات دولار خلال ساعات، إثر تعطل تطبيقات ومواقع "فيسبوك" (Facebook) و"إنستغرام" (Instagram) و"واتساب" (WhatsApp) المملوكة للشركة، مساء الاثنين.

وأضافت الوكالة أن ثروة زوكربيرغ الشخصية انخفضت بنحو 7 مليارات دولار خلال ساعات قليلة، وأوضحت أن انخفاض أسهم الشركة أسفر عن انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى 120.9 مليار دولار.

وسجلت أسهم شركة "فيسبوك" تراجعا بنسبة 5.63%، بعد توقف خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إثر عطل تقني.

وقال موقع "داون ديتيكتور" (Downdetector) -وهو متخصص في تتبع أعطال المواقع- إن مستخدمين أبلغوا عن تعطل التطبيقات الثلاثة بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه تلقى شكاوى بتعطل التطبيقات الثلاثة اعتبارا من الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش.

وعبر "تويتر" (Twitter)، قالت شركة فيسبوك إنها "تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها ومنتجاتها"، وتابعت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

المصدر : وكالة الأناضول

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