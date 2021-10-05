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اقتصاد|العالم

خسائر بالمليارات.. تداعيات اقتصادية واسعة لأعطال فيسبوك وأخواتها

بعض التقارير قدّرت الخسائر الناجمة عن تعطل فيسبوك والمنصات التابعة بـ160 مليون دولار في الساعة (الجزيرة)
5/10/2021

أفادت مواقع وشركات متخصصة في التقنية ومراقبة أمن الشبكات بوقوع خسائر بالمليارات تكبّدتها شركات عالمية ومالكوها، بعد العطل الذي طرأ على خدمات شركة "فيسبوك" (Facebook) إذ توقفت عن العمل بضع ساعات يوم أمس الاثنين، فضلا عن تطبيقات "إنستغرام" (Instagram) و"واتساب" (WhatsApp) المملوكة لفيسبوك.

وقالت شركة "نت بلوكس" (NetBlocks) المتخصصة في مجال مراقبة أمن الشبكات والعواقب الاقتصادية المحتملة لحجب خدمة الإنترنت في تغريدة على موقع تويتر "مع تعطل فيسبوك وواتساب وإنستغرام بضع ساعات، فإن أداة حساب تكلفة إيقاف التشغيل تقدّر قيمة تقريبية لخسائر الاقتصاد العالمي بنحو 160 مليون دولار في الساعة".

وأشار موقع "داون ديتكتور" (Down detector) -المعني برصد أعطال الإنترنت- إلى أن تقارير المستخدمين أكدت أن بنك "أوف أميركا" (…) واجه مشاكل شرقي الولايات المتحدة بالتزامن مع تعطل خدمات فيسبوك وواتساب.

وأظهرت آخر التداولات العالمية تراجع أسهم شركة "أمازون" بنسبة 2.85%، بعد توقف خدمات مواقع التواصل لساعات.

وكتب المتخصص بالتقنية محمد الرشيدي "زادت إيرادات فيسبوك التي تملك أيضا تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب وتطبيق إنستغرام بإجمالي قيمة سوقية بلغت نحو 755.8 مليار دولار في عام 2020، لذلك فإن أي عطل في أنظمتها يجعل شركة فيسبوك عرضة لخسائر مالية جسيمة خصوصًا إذا كان العطل عالميا".

وفي وقت سابق، قالت شركة فيسبوك إنها "تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها ومنتجاتها"، وتعطلت خدماتها أكثر من 5 ساعات، ثم عادت إلى العمل مجددا" .

كما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ خسر قرابة 7 مليارات دولار خلال ساعات، إثر تعطل تطبيقات ومواقع "فيسبوك و"إنستغرام" و"واتساب" المملوكة للشركة، مساء أمس الاثنين.

وأضافت الوكالة أن ثروة زوكربيرغ الشخصية انخفضت بنحو 7 مليارات دولار خلال ساعات قليلة، وأوضحت أن انخفاض أسهم الشركة أسفر عن انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى 120.9 مليار دولار.

وتسبب عطل فيسبوك في صدمة بأسواق الأسهم العالمية، وهوى مؤشر "ناسداك" (NASDAQ) المجمع لأسهم التكنولوجيا في بورصة نيويورك إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 أشهر، مسجلا تراجعا بـ2.4% في تعاملات أمس الاثنين.

وهبط سهم فيسبوك بأكثر من 5%، وتويتر بنحو 6%، وغوغل بنحو 2%، وأمازون بنحو 3% في تعاملات أمس الاثنين، وامتد الإرباك إلى أسواق الأسهم في أنحاء أوروبا أيضا.

سبب العطل

وقالت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيس وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليارات مستخدم مدة نحو 6 ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب في وقت سابق أمس الاثنين.

وبدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعين لها في نحو الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت غرينتش).

وبدأت الخدمات تعود في نحو الساعة 05:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت فيسبوك يوم أمس الاثنين إن "فرقنا الهندسية اكتشفت أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدّت إلى توقف الاتصال".

المصدر : وكالات + وكالة سند

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