خسائر بالمليارات.. تداعيات اقتصادية واسعة لأعطال فيسبوك وأخواتها

أفادت مواقع وشركات متخصصة في التقنية ومراقبة أمن الشبكات بوقوع خسائر بالمليارات تكبّدتها شركات عالمية ومالكوها، بعد العطل الذي طرأ على خدمات شركة "فيسبوك" (Facebook) إذ توقفت عن العمل بضع ساعات يوم أمس الاثنين، فضلا عن تطبيقات "إنستغرام" (Instagram) و"واتساب" (WhatsApp) المملوكة لفيسبوك.

وقالت شركة "نت بلوكس" (NetBlocks) المتخصصة في مجال مراقبة أمن الشبكات والعواقب الاقتصادية المحتملة لحجب خدمة الإنترنت في تغريدة على موقع تويتر "مع تعطل فيسبوك وواتساب وإنستغرام بضع ساعات، فإن أداة حساب تكلفة إيقاف التشغيل تقدّر قيمة تقريبية لخسائر الاقتصاد العالمي بنحو 160 مليون دولار في الساعة".

