قالت وكالة الأنباء السورية إن وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري محمد سامر الخليل بحث مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق اليوم الاثنين أهم المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

وشدد الخليل خلال اللقاء على هامش أعمال معرض "إكسبو دبي 2020" على أهمية العلاقات السورية الإماراتية، وقدم عرضا لأحدث القوانين في سورية ولا سيما قانون الاستثمار، التي تؤمن -حسب رأيه- "بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار".

وتم تأكيد أهمية تنوع الاقتصاد أيضا، وأهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، إذ تشكل النسبة الأكبر من المشاريع العاملة في البلدين وتعدّ الداعم الأساسي للاقتصاد والمحرك الرئيس له، كما تم بحث أهمية إحياء التعاون الثنائي في جميع القطاعات الاقتصادية.

بدوره، أعرب الوزير طوق عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسوريا من خلال نقل "التجربة الإماراتية الناجحة" في قطاع الاقتصاد، على حد تعبيره، وتم تأكيد أهمية استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين الجانبين السوري والإماراتي.

ويذكر أن واشنطن تفرض على النظام السوري عقوبات اقتصادية، وتمنع تعامل الدول معه.