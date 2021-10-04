Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
اقتصاد|صين

فورين بوليسي: قطاع العقارات في الصين يعاني مشاكل تفوق إيفرغراند

لوغان رايت: قطاع العقارات في الصين يشكل الآن خطرا حقيقيا على الانتعاش العالمي وعلى آفاق النمو الصيني على المدى الطويل.

A aerial view shows riverside streets being flooded by an overflowing river after heavy rainfall hit Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region, June 15, 2015. Severe downpour battered south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, leaving two dead and four others missing, local civil affairs bureau said on Sunday, Xinhua News Agency reported. REUTERS/Stringer CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA TPX IMAGES OF THE DAY
هناك وفرة بالعقارات مقابل ضعف الطلب بين راغبي امتلاك العقارات واستئجارها (رويترز)
4/10/2021

أزمة عملاق العقارات الصيني وأكثرها مديونية إيفرغراند (Evergrande) التي أثارت الذعر في الأسواق، الآونة الأخيرة، ليست سوى جزء من مشكلة أوسع يعاني منها سوق العقارات الصيني.

وقال لوغان رايت، مدير أبحاث الأسواق الصينية في مجموعة "روديوم غروب" (Rhodium Group) -في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) الأميركية- إن مشاكل الاقتصاد الصيني قد تبرز بوتيرة أسرع بكثير مما تتوقعه الأسواق.

وأفاد المقال أن المراقبين الصينيين المطلعين قلقون بشأن الاختلالات التي يعاني منها سوق العقارات، والذي دائما ما يوصف بأنه أحد أكبر الفقاعات المالية في التاريخ على مدى العقد الماضي.

ولكن الأسواق قررت، فجأة وبشكل جماعي، الأسبوع الماضي فقط، أن قطاع العقارات في الصين يشكل الآن خطرا حقيقيا على الانتعاش العالمي وعلى آفاق النمو الصيني على المدى الطويل، بحسب كاتب المقال.

وأضاف المقال أن أسباب وصول سوق العقارات في الصين إلى هذه النقطة تعود إلى القيود التي تفرضها الحكومة على قوى السوق.

وقال أيضا إن سوق العقارات استمر في التوسع لأن المستثمرين والمطورين كانوا يعتقدون أنه يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للحكومة الصينية التي تعتمد عليه للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي السريعة وصافي ثروة الأسر، لذا كانوا يرون أن أي انكماش اقتصادي قد يشهده سيكون قصير الأجل.

فقاعة العقارات

وأوضح مقال المجلة أن الحكومة الصينية كانت قد تدخلت لدعم الأسواق والشركات المالية المتعثرة من قبل خوفا من كارثة اجتماعية أو اقتصادية، مثل استجابتها لانهيار سوق الأسهم عام 2015 والتحفيز النقدي والمالي الهائل الذي وفرته عامي 2008-2009.

لكن السلطات -وفق المقال- والتي كانت تكافح لاحتواء الارتفاع السريع للأسعار، الناجم عن فقاعة العقارات، لجأت نهاية المطاف إلى إجراءات أكثر صرامة خلفت الآن تكاليف اقتصادية باهظة.

وبعد صيف من الإجراءات التنظيمية الصارمة ضد العديد من شركات القطاع الخاص الديناميكية، تصارع الأسواق المالية لمعرفة إلى أي مدى ستمضي بكين في تلك الإجراءات.

ويعاني سوق العقارات الصيني خللا في التوازن، فهناك وفرة في العقارات مقابل ضعف في الطلب بين الراغبين في امتلاك العقارات واستئجارها، كما أن هناك تراجعا في عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى الأماكن التي يرتفع فيها عدد المساكن المعروضة للبيع أو الإيجار، بحسب المقال.

ويعتقد كاتب المقال أنه يمكن القول إن معدلات التحضر في الصين ومعدلات تكوين الأسر بلغت ذروتها، في الوقت الذي بدأ فيه عدد السكان في سن العمل الانخفاض بين عامي 2013 و2015، لكن بالرغم من ذلك فإن معدل مشاريع المباني السكنية الجديدة استمر في الارتفاع.

وقد وصلت معدلات تلك المشاريع مستويات قياسية عام 2019، حيث بدأ العمل على بناء حوالي 18 مليونا إلى 19 مليون وحدة سكنية، قبل أن تتسبب جائحة كورونا في إبطاء أعمال البناء في المشاريع الجديدة نسبيا عام 2020.

وقال كاتب المقال إن المشكلة أنه لا يوجد عدد كافٍ من الشباب الذين يحتمل أن يشتروا هذه الوحدات السكنية في المستقبل، حيث تشير أبحاث "روديوم غروب" إلى أن معدلات تكوين الأسر في المدن الصينية في المستقبل سيتراجع إلى حوالي 5 إلى 7 ملايين سنويًا على مدار العقد المقبل، مقارنة بحوالي 9 إلى 10 ملايين العقد الماضي.

المصدر : فورين بوليسي

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

مصر.. منتجو الحرير يأملون في زيادة الإنتاج رغم التحديات

لعنة الموارد.. هل الحل توسيع التجارة داخل القارة السمراء؟

خارطة أفريقيا ومعها موارد مثل النفط والذهب

أوبك بلس تتمسك بسياسة الإنتاج الحالية وأسعار النفط ترتفع

A 3D printed oil pump jack is seen in front of displayed stock graph and Opec logo in this illustration picture

تعزيزا للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالجنوب الليبي.. الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم عند توقيعه قراري تنفيذ مشروع نفط وغاز الجنوب - صور المركز الإعلامي للحكومة
الأكثر قراءة

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

حرسته الشرطة 14 عاما ومات محروقا.. قصة لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول

بعد عطل دام ساعات.. فيسبوك تبرر الانقطاع بخطأ في الإعدادات والكونغرس يستدعي موظفة سابقة لجلسة استماع

عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد تعطل مفاجئ على مستوى العالم والبنتاغون يدرس وجود تهديد أمني

Social Media Applications- - ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 04: Icons of WhatsApp Messenger messaging and Voice over IP service, Instagram social networking service, Social network company Facebook, YouTube video sharing company, Snapchat multimedia messaging app, Twitter news and social networking service, Swarm mobile app, Facebook Messenger messaging platform and Gmail email service applications are seen on a screen of smart phone in Ankara, Turkey on September 04, 2018.