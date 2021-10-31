قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأحد إن بدء بلاده تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان سيكون بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار الملا -في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" (CNBC) عربية– إلى أن بلاده ستسهم في تخفيف أزمة شحّ الطاقة في لبنان، من خلال تنفيذ الاتفاق مع كل من الأردن والنظام السوري، الموقّع في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة في كل من مصر ولبنان وسوريا والأردن، خلال اجتماع رباعي عُقد بالعاصمة الأردنية عمان، على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري في أقرب وقت ممكن.

ويواجه لبنان شحا في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.

وتحسن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والنفط بفضل عدة اكتشافات سجلتها خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط.

وأضاف الوزير طارق الملا أن إنتاج مصر من الغاز يدور بين 7 و7.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، وأن الصادرات من الغاز المسال تبلغ نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا.

وفي وقت سابق، قال تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" (national interest) الأميركية إن الإعلان عن الصفقة الجديدة لتدفق الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية يمثل لحظة مهمة للبلدين والمنطقة ككل، لكن الوضع الراهن في سوريا لا يبدو ملائما لنجاحها واستدامتها.