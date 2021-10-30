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اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

مايكروسوفت تتفوق على آبل وتسجل أعلى قيمة سوقية في العالم

شهد سهم مايكروسوفت هذا العام ارتفاعا بنسبة 49% حتى الآن. أما سهم آبل فقد ارتفع 13% فقط هذا العام حتى الآن.

قررت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت الاستثمار في شركة "روبريك" الناشئة للبرمجيات
ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 2.2% (رويترز)
30/10/2021

فقدت شركة "آبل" (Apple) الأميركية عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية الذي أزاحتها عنه مواطنتها "مايكروسوفت" (Microsoft) أمس الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون" (iPhone) بنحو 2%.

وعانت آبل من تراجع بقيمة 6 مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد بما أدى لتفويتها توقعات من وول ستريت.

وحذر رئيسها تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم آبل 1.8% مسجلا 149.80 دولارا بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم مايكروسوفت عملاق البرمجيات 2.2% لمستوى قياسي مرتفع، مسجلا 331.62 دولارا، وانتهت الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم مايكروسوفت هذا العام ارتفاعا بنسبة 49% حتى الآن، مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة، أما سهم آبل فقد ارتفع 13% فقط هذا العام حتى الآن.

المصدر : رويترز

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قررت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت الاستثمار في شركة "روبريك" الناشئة للبرمجيات

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Published On 24/8/2021
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