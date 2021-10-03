المهندس سعد بن شريده الكعبي: نحن نتقدم بخطى ثابتة في مشاريع زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال، ويشكل إعلان اليوم خطوة كبيرة أخرى في هذا السياق.

أعلنت قطر للبترول أنها طلبت بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جونغوا لبناء السفن المحدودة "هودونغ" (Hudong) المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.

ووفق بيان لقطر للبترول، تشكل الناقلات الأربع الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للبترول الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي.

وهذا هو الطلب الأول من نوعه الذي تقدمه قطر للبترول -أو أي من شركاتها التابعة لها- مع حوض صيني لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والأول مع شركة هودونغ المتعلق باتفاقية حجز السعة لبناء السفن التي تم توقيعها في أبريل/نيسان 2020، بحسب البيان.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول المهندس سعد بن شريده الكعبي "نحن نتقدم بخطى ثابتة في مشاريع زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال، ويشكل إعلان اليوم خطوة كبيرة أخرى في هذا السياق".

وأضاف "يسعدني توقيع هذا الطلب بشكل خاص لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطري في جمهورية الصين الشعبية".

وتابع الكعبي "نحن واثقون أيضا من قدرات شركة هودونغ على تنفيذ هذا الطلب، الذي تزيد قيمته عن 2.8 مليار ريال (ما يعادل 770 مليون دولار) وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مما سيساهم بالاستمرار في التسليم الآمن والموثوق للغاز الطبيعي المسال إلى العالم".

يشار إلى أن مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا.

ويعد برنامج أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابع لقطر للبترول الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيلعب دورا أساسيا في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع قطر للبترول المحلية والدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى استبدال جزء من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر.