Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
اقتصاد|مملكة متحدة

جونسون: سنواصل مراجعة قواعد الهجرة لمواجهة أزمة نقص سائقي الشاحنات

تقول جمعية النقل البري البريطانية إن البلاد تواجه عجزًا في السائقين يبلغ نحو 100 ألف سائق نتيجة هجر العمال هذا القطاع.

جونسون لم يستبعد إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة سعيًا لتخفيف الأزمة (غيتي)
جونسون لم يستبعد إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة سعيًا لتخفيف الأزمة (غيتي)
3/10/2021

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستواصل مراجعة قواعد الهجرة لمواجهة أزمة النقص في سائقي الشاحنات الذي تسبب في خلل كبير في سلسلة التوريد.

ولم يستبعد جونسون إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة سعيًا لتخفيف الأزمة.

وتقول جمعية النقل البري البريطانية إن البلاد تواجه عجزًا في السائقين يبلغ نحو 100 ألف سائق نتيجة هجر العمال هذا القطاع.

وكانت توقفت عمليات تدريب السائقين واختبارهم مدة عام تقريبًا بسبب جائحة كورونا.

وتمنع قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي توظيف سائقين من أوروبا.

وكانت الحكومة أعلنت أنها ستنشر اعتبارًا من الغد 100 من سائقي الشاحنات العسكرية للمساعدة في توصيل الوقود إلى المحطات.

واليوم الأحد أكد جونسون أنه لن يعود إلى "الهجرة غير المحكومة" لحل أزمات الوقود والغاز وأغذية عيد الميلاد.

وأشار للمرة الأولى إلى أن مثل هذه المشاكل مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردت رويترز.

جونسون قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) إن "الطريق إلى الأمام لبلادنا ليس مجرد سحب الرافعة الكبيرة التي كانت سمة الهجرة غير المحكومة، والسماح بدخول أعداد ضخمة من الناس لأداء العمل… لذلك فإن ما لن أفعله هو العودة إلى النموذج القديم الفاشل القائم على أجور ومهارات منخفضة تدعمهما الهجرة غير المحكومة".

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

نمو يفوق التوقعات لاقتصاد بريطانيا في مارس

كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة فاقت التوقعات بلغت 2.1% في مارس/آذار الماضي مقارنة مع فبراير/شباط، لكنه سجل انكماشا لكامل الربع الأول من العام الحالي.

12/5/2021
المزيد من اقتصاد

مصر تطرح سندات دولية جديدة.. هل تأتي الرياح بما تشتهي الحكومة؟

قيمة أقساط وفوائد الديون الخارجية لمصر بلغت العام الماضي أكثر من 18 مليار دولار (غيتي)

مباحثات بين الإمارات والنظام السوري لإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال

وزير الاقتصاد الإماراتي أعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسوريا (شترستوك)

تدفقات مالية بـ114 مليار دولار.. مؤسسات أوروبية تضخ أموالها لصالح الشركات الإسرائيلية

الشركات المالية الأوروبية لها دور مهم في تسهيل النمو الاقتصادي المستدام لمشروع الاستيطان الإسرائيلي (الجزيرة)

قطر للبترول تتقدم بطلبيات ناقلات الغاز المسال لمشاريع توسعة حقل الشمال

برنامج أسطول ناقلات الغاز المسال التابع لقطر للبترول يعد الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة (موقع قطر للبترول)
الأكثر قراءة

مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بحادث سير مروع بالسويد

فيلكس يخضع لحماية الشرطة منذ عام 2007 (رويترز)

بالفيديو- “أثبت خطأنا”.. إشادة عالمية بصلاح بعد هدفه المارادوني وتلاعبه بسيتي

صلاح لحظة تسجيله الهدف الرائع (غيتي)

تسبب بخسائر بشرية ومادية.. الإعصار شاهين ينحسر في عُمان والإمارات والسعودية تتخذان إجراءات احترازية

(الجزيرة)
مقالات

المسيحية ديانةً رسميةً

(رويترز)