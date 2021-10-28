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نفط|اقتصاد|العالم

تراجع النفط لأدنى مستوى في أسبوعين بعد صدمة المخزونات الأميركية

أدى ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا في الصين وتسجيل وفيات قياسية بالمرض والتهديد بالإغلاق في روسيا بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة في غرب أوروبا إلى وقف ارتفاعات أسعار النفط التي استمرت لعدة أسابيع.

Oil barrel and Dollar bills.For more money and finance images:
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي هبط 1.7% إلى 81.27 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أسبوعين (غيتي)
28/10/2021

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعدما أظهرت بيانات أسبوعية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.

كما تأثرت الأسعار بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما أثار الشكوك في قوة الانتعاش الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.9% إلى 83 دولارا للبرميل في الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط السعر إلى 82.32 دولارا في وقت سابق اليوم الخميس. وكان برنت تراجع في الجلسة السابقة بـ2.1 %.

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.7% إلى 81.27 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ أسبوعين. وكان قد انخفض بنسبة 2.4% أمس الأربعاء.

وعادت أسعار النفط لتقلص بعضا من خسائرها خلال جلسة اليوم الخميس، وتظل في تأرجح بعد ذلك.

وأدى ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا في الصين وتسجيل وفيات قياسية بالمرض والتهديد بالإغلاق في روسيا بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة في غرب أوروبا إلى وقف ارتفاعات أسعار النفط التي استمرت لعدة أسابيع.

وفي الولايات المتحدة يرجح أن يكون الاقتصاد قد نما بأبطأ معدل في نحو 12 شهرا في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/ أيلول الماضيين مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 ومع الضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والنقص العالمي في بعض المنتجات، منها السيارات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 4.3 ملايين برميل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 1.9 مليون برميل.

وقال محللو السلع لدى "سيتي ريسيرش" (Citi Research ) -في مذكرة- إن "الزيادة الكبيرة" في المخزونات جاءت على خلفية قفزة كبيرة في صافي واردات الخام واستمرار تباطؤ عمل المصافي.

لكن مخزونات البنزين تراجعت مليوني برميل إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات تقريبا على الرغم من معاناة المستهلكين الأميركيين في الحصول على الوقود مع ارتفاع الأسعار.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + رويترز + وكالة الأناضول

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Published On 21/10/2021
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