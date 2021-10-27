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اقتصاد|العالم

أرباح شركات التكنولوجيا تفوق التوقعات.. ألفابت تحصد 19 مليار دولار بالربع الثالث

توقعت ألفابت أن يستمر طلب المستهلكين على الخدمات الرقمية، مثل التسوق، حتى مع العودة للشراء من المتاجر

حققت ألفابت الشركة الأم لغوغل مبيعات فصلية بلغت 65 مليار دولار (الجزيرة)
27/10/2021

حققت بعض كبريات شركات التكنولوجيات أرباحا فاقت التوقعات في الربع الثالث من هذا العام نتيجة ارتفاع الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والإعلانات.

فقد بلغ صافي ربح "ألفابت" (Alphabet) الشركة الأم لـ"غوغل" (Google)، نحو 19 مليار دولار مقارنة بتوقعات بلغت نحو 16 مليارا. كما حققت الشركة مبيعات فصلية بلغت 65 مليار دولار.

وتوقعت ألفابت أن يستمر طلب المستهلكين على الخدمات الرقمية، مثل التسوق، حتى مع العودة للشراء من المتاجر.

كما حققت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) ربحا فصليا تجاوز 20 مليار دولار مقارنة بتوقعات سابقة للأرباح بلغت نحو 16 مليارا.

وتعزى أرباح مايكروسوفت إلى نمو نشاطها للحوسبة السحابية بـ36% في الربع الثالث.

وتوقعت الشركة الأميركية أن يستمر الطلب على خدماتها، لكنها نبهت في الوقت ذاته إلى تداعيات اضطراب سلاسل الإمدادات على إنتاج أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الألعاب.

ماذا عن فيسبوك؟

حققت شركة "فيسبوك" (facebook) أرباحا صافية بلغت 9.2 مليارات دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 17% مقارنة مع العام الماضي، وهو نبأ سار نادر تتلقاه المجموعة الأميركية العملاقة التي تواجه إحدى أسوأ الفضائح في تاريخها.

فمنذ أكثر من شهر، تنشر وسائل الإعلام الأميركية مقالات بالاستناد إلى ما سميت "أوراق فيسبوك"، وهي وثائق داخلية سلمتها بالآلاف المهندسة السابقة في الشبكة العملاقة فرانسيس هوغن إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

ويدور الجدل بصورة رئيسية حول علم فيسبوك مسبقا بالمخاطر على شبكتها، خصوصا فيما يتعلق بالأذى الذي تسببه المحتويات عبر "إنستغرام" (Instagram) على المراهقين وذلك الناجم عن المعلومات الكاذبة المنتشرة عبر صفحاتها.

وبين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، حققت فيسبوك رقم أعمال بلغ 29 مليار دولار بارتفاع 35% خلال عام.

وتستقطب الشبكة يوميا 2.8 مليار مستخدم بزيادة 11% مقارنة مع العام الماضي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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