المهندس سعد بن شريدة الكعبي: هذه الاتفاقية مبنية على شراكتنا القوية مع إكسون موبيل، وتشكل إضافة مهمة لمحفظتنا الدولية المتنامية للتنقيب والاستكشاف.

وقّعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة إكسون موبيل كندا للاستحواذ على حصة من رخصة استكشاف بحري قبالة شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا.

وحصلت الاتفاقية على جميع الموافقات اللازمة من مجلس كندا نيوفاوندلاند ولابرادور للبترول البحري (C-NLOPB).

وبموجب الاتفاقية، تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 40% في رخصة الاستكشاف (EL 1165A)، حيث ستبدأ أنشطة حفر بئر "هامبدن" الاستكشافية، في حين ستحتفظ إكسون موبيل كندا بالحصة المتبقية.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية التي تمثل مشاركتنا الأولى في مناطق الاستكشاف البحرية في كندا، وفي حوض نفطي مهم ومنتج".

وأضاف "هذه الاتفاقية مبنية على شراكتنا القوية مع إكسون موبيل، وهي تشكل إضافة مهمة لمحفظتنا الدولية المتنامية للتنقيب والاستكشاف".

تعزيزاً لتواجدها في أميركا الشمالية، قطر للطاقة تشارك في الاستكشاف البحري قبالة سواحل كندا #قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/B1aEtVk2Ut — QatarEnergy (@qatar_energy) October 24, 2021

وتقع المنطقة البحرية موضوع الاتفاقية على بعد 450 كيلومترا شرقي مدينة سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، حيث يبلغ عمق المياه فيها ما يقارب 1100 متر.

يشار إلى أن قطر للطاقة مؤسسة متكاملة مسؤولة عن تطوير موارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها.

وتعد قطر للطاقة -الشركة الرائدة عالميًّا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال- مصدرا لطاقة أنظف وأكثر أمانًا ومرونة وموثوقية، وشريكا متكاملا في تحول الطاقة حول العالم، وفق بيان للشركة.