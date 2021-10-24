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اقتصاد|قطر

قطر للطاقة تشارك في استكشاف بحري قبالة سواحل كندا

المهندس سعد بن شريدة الكعبي: هذه الاتفاقية مبنية على شراكتنا القوية مع إكسون موبيل، وتشكل إضافة مهمة لمحفظتنا الدولية المتنامية للتنقيب والاستكشاف.

قطر للطاقة Qatar Energy
الاتفاقية حصلت على جميع الموافقات اللازمة من مجلس كندا نيوفاوندلاند ولابرادور للبترول البحري (الجزيرة)
24/10/2021

وقّعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة إكسون موبيل كندا للاستحواذ على حصة من رخصة استكشاف بحري قبالة شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا.

وحصلت الاتفاقية على جميع الموافقات اللازمة من مجلس كندا نيوفاوندلاند ولابرادور للبترول البحري (C-NLOPB).

وبموجب الاتفاقية، تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 40% في رخصة الاستكشاف (EL 1165A)، حيث ستبدأ أنشطة حفر بئر "هامبدن" الاستكشافية، في حين ستحتفظ إكسون موبيل كندا بالحصة المتبقية.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "يسعدنا إبرام هذه الاتفاقية التي تمثل مشاركتنا الأولى في مناطق الاستكشاف البحرية في كندا، وفي حوض نفطي مهم ومنتج".

وأضاف "هذه الاتفاقية مبنية على شراكتنا القوية مع إكسون موبيل، وهي تشكل إضافة مهمة لمحفظتنا الدولية المتنامية للتنقيب والاستكشاف".

وتقع المنطقة البحرية موضوع الاتفاقية على بعد 450 كيلومترا شرقي مدينة سانت جون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، حيث يبلغ عمق المياه فيها ما يقارب 1100 متر.

يشار إلى أن قطر للطاقة مؤسسة متكاملة مسؤولة عن تطوير موارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها.

وتعد قطر للطاقة -الشركة الرائدة عالميًّا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال- مصدرا لطاقة أنظف وأكثر أمانًا ومرونة وموثوقية، وشريكا متكاملا في تحول الطاقة حول العالم، وفق بيان للشركة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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