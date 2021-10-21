المركزي التركي يخفض سعر الفائدة.. فماذا عن التضخم؟

أفاد مراسل الجزيرة في تركيا أن البنك المركزي أعلن خفض نسبة الفائدة من 18% إلى 16%.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وكان البنك المركزي التركي قد أعلن الشهر الماضي خفض نسبة الفائدة من 19% إلى 18%.

في غضون ذلك، أشار بيان للبنك المركزي إلى أن اللجنة قررت دعم ممارسات التمويل المستدام بوصفها سياسة طويلة الأجل من دون تغيير الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية.

وأضاف أنه في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، فإن هذا التوجه مع استمرار قوته مهم لهدف استقرار الأسعار.

وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط​، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أن الرئيس التركي أردوغان أقال منتصف الأسبوع الماضي نائبي البنك المركزي وعضوا في مجلس السياسات النقدية بالبنك نفسه، مما أدى إلى تسجيل الليرة التركية انخفاضا مقابل العملات الأجنبية.

من جهتها، نقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن البنك المركزي قوله إن "الزيادة الأخيرة في التضخم كانت مدفوعة بعوامل تتعلق بالإمدادات"، واصفا إياها بأنها مؤقتة.

ووفقا لبيانات بلومبيرغ، فقد انخفضت الليرة بنسبة 2.9% قبل أن يتقلص التراجع قليلا إلى 2.3% عند 9.4325 ليرات لكل دولار عند الساعة الثانية و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت إسطنبول، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ويصف أردوغان نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة المرتفعة، ويؤمن بالفرضية غير التقليدية بأن خفض الفائدة يقود إلى تراجع التضخم.