اتفاقية بين قطر للطاقة و"شل" لإنشاء استثمارات لحلول مشاريع الهيدروجين بالمملكة المتحدة

وقعت "قطر للطاقة" وشركة "رويال داتش شل" اتفاقية للاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر في المملكة المتحدة.

ويستهدف هذا التعاون توجيه الجهود نحو فرص متكاملة وقابلة للتطوير في قطاعات رئيسة حيث يمكن للهيدروجين دعم حلول إزالة الكربون، خاصة في التجمعات الصناعية وفي قطاع النقل، مع إيلاء اهتمام لمنطقة (لندن) الكبرى، وسيعمل هذا التعاون على استغلال قدرة الطرفين في تقديم مشاريع طاقة كبيرة ومعقدة تقنيا.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش قمة الاستثمار العالمية التي تعقدها حكومة المملكة المتحدة، برعاية ملكة المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني، وبحضور كبريات شركات الأعمال والاستثمار العالمية.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن "هذه الاتفاقية لا تعزز التعاون الإستراتيجي طويل الأمد بين قطر للطاقة وشركة شل فحسب، بل تنشئ أيضا مسارًا قابلًا للتطبيق للابتكارات والاستثمارات في أنواع وتقنيات الوقود المنخفض الكربون عبر قطاع الطاقة في المملكة المتحدة، الذي يعدّ مجالًا رئيسًا لاستثمارات قطر للطاقة".

وأضاف "تؤكد هذه الاتفاقية التزام قطر للطاقة بتسهيل الوصول الموثوق إلى طاقة أنظف في أنحاء العالم".

من جانبه، قال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل "يسعدني الوصول إلى هذه الشراكة التي تعمّق علاقتنا القوية مع قطر للطاقة. سيؤدي الهيدروجين دورًا حاسمًا في الوصول إلى اقتصاد صفري الانبعاثات، حيث يزداد الزخم في هذا المجال".

وأضاف "ستعمل خبرات قطر للطاقة بالتعاون مع شركة شل على دعم انتقال المملكة المتحدة إلى طاقة منخفضة الكربون ودعم هذا القطاع سريع النمو".

وتعدّ هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين قطر للطاقة وشركة شل في مجال الهيدروجين، حيث تؤسس إطارًا مهما للتعاون والاستثمار المشترك لتطوير حلول الهيدروجين في المملكة المتحدة.