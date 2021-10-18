Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
اقتصاد|صين

الشتاء يزيد حدّتها.. هل تنجح الصين في تطويق أزمة الكهرباء؟

مجلس الدولة الصيني سمح لأسعار الكهرباء المُنتجة بالفحم بالارتفاع بما يبلغ 20% لتحفيز إنتاج الطاقة.

Labourers work at a refinery in Jingmen, in central China's Hubei province, in this December 8, 2006 file photo. Asia's oil markets are being upended as India's and China's refiners overtake once-dominant buyers like Japan and challenge the United States as the world's biggest consumer. REUTERS/Stringer/FilesCHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA
أزمة الطاقة المتفاقمة أقنعت السلطات الصينية بالإسراع في تنفيذ إجراءات إصلاح جريئة لقطاع الطاقة (رويترز)
18/10/2021

بكين – تتطلع الصين إلى زيادة إنتاج الفحم ورفع أسعار الطاقة لتخفيف النقص، في مسعى للتغلب على أزمة الكهرباء التي أزعجت السلطات وأصابت الشركات بالذعر.

وسمح مجلس الدولة الصيني لأسعار الكهرباء المُنتجة بالفحم بالارتفاع بما يبلغ 20% لتحفيز إنتاج الطاقة، وهي قفزة من الحد الحالي البالغ 10%.

وأمرت بكين عمال مناجم الفحم بتوسيع الإنتاج بشكل كبير، بما يتعارض ووعود الانتقال إلى الطاقة الخضراء وتحقيق ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.

وأشار محللون إلى أن ارتباك السياسات ومشاكل إمدادات الفحم هي المسؤولة عن نقص الكهرباء.

أثر الأزمة في الاقتصاد

خفضت العديد من المصانع الصينية الإنتاج في عطلة "العيد الوطني" بداية أكتوبر/تشرين الأول، في حين يراقب الاقتصاديون ما إذا كان نقص الطاقة سيعود مرة أخرى مع عودة النشاط الإنتاجي.

وما زالت ثمار جهود السلطات الصينية غير واضحة، إذ إنها تجوب العالم لتأمين إمدادات الطاقة في محاولة لتحقيق الاستقرار في الوضع، وتواصل الصين استهداف واردات الغاز الطبيعي بقوة، وذلك يزيد ضغوط الأسعار العالمية.

وقال اقتصاديون من مجموعة "سوسيتي جنرال" (Societe Generale Group) إن استجابة الحكومة الصينية القوية سينهي قريبا "أسوأ ما في أزمة الطاقة ولكن ليس الأزمة بأكملها".

وتعهدت الصين بخفض كثافة الطاقة، وهو مقياس للطاقة المستخدمة لكل وحدة من وحدات النمو الاقتصادي، بنسبة 3% في عام 2021 لتلبية الأهداف المناخية.

وستستمر بضعة أشهر قيود استخدام الطاقة على الصناعات الأكثر كثافة في استخدام الطاقة مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت، ودفع التأثير في الإنتاج الصناعي المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي.

وخفضت مجموعة الخدمات المالية العالمية "نومورا" (Nomura) توقعها للنمو للعام بأكمله في الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 7.7% من 8.2%.

تخفيف آثار الأزمة

أقنعت أزمة الطاقة المتفاقمة السلطات بالإسراع في تنفيذ أجرأ إصلاح لقطاع الطاقة منذ عقود، إذ ستسمح لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم بفرض أسعار للكهرباء تحرّكها السوق لبعض العملاء.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) إن جميع الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالفحم سيتم تسعيرها من خلال تداول السوق "بطريقة منظمة" اعتبارًا من 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لمساعدة شركات الطاقة على تجاوز التكاليف المرتفعة للفحم.

كما أمرت المستخدمين التجاريين والصناعيين بالشراء مباشرة من السوق أو من وكلاء عبر الشبكة في أسرع وقت ممكن.

وقال المسؤول في اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث بينغ شاوزونغ -في مؤتمر صحفي- إن الإصلاح "مصمم ليعكس الطلب على الطاقة واستهلاكها، وإلى حد ما لتخفيف صعوبات التشغيل لشركات الطاقة وتشجيع المحطات على زيادة إمدادات الطاقة".

كما أمرت الصين أكبر منطقتي فحم لديها بزيادة الإنتاج، حيث طلبت منغوليا الداخلية وشانشي من عمال مناجم الفحم رفع الطاقة الإنتاجية السنوية المجمعة بأكثر من 160 مليون طن، وشملت التعليمات أكثر من 170 منجما في المنطقتين.

In this photo taken Feb. 9, 2014, clouds loom over Sinopec oil refinery in Qingdao in east China's Shandong province. Growth has marched steadily downward over the past two years as Beijing clamped down on a spending boom that analysts worry has pushed debt to dangerous levels. That has meant less Chinese demand for imported goods from copper and cement to factory machinery and earth movers. (AP Photo) CHINA OUTالصين تعهدت بخفض كثافة الطاقة وهو مقياس للطاقة المستخدمة لكل وحدة من وحدات النمو الاقتصادي (أسوشيتد برس)

توقعات لشتاء قاس

ظلت البلاد تكافح لتحقيق التوازن بين إمدادات الكهرباء والطلب، الأمر الذي غالبًا ما ترك العديد من مقاطعات الصين في خطر انقطاع التيار الكهربائي.

وخلال أوقات ذروة استهلاك الطاقة في الصيف والشتاء، تصبح المشكلة حادة على نحو خاص.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" (Global Times) إن انقطاع الخدمة قبل أسابيع حدث في 4 مقاطعات هي قوانغدونغ في الجنوب، وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ في الشمال الشرقي، كما وردت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء أخرى من البلاد.

وتستهدف الحكومة في الوقت الحالي الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب وصهر الألمنيوم وتصنيع الإسمنت وإنتاج الأسمدة، لتقليل استخدام الطاقة في فترات ذروة الطلب أو الحد من عدد الأيام التي تعمل فيها.

ورغم أن أسعار المستخدمين السكنيين والزراعيين ستبقى ثابتة ولن تتأثر بالارتفاع، فإن التحدي متمثل في قدرة محطات الطاقة على توفير الكهرباء للمناطق المعرضة لدرجات حرارة شديدة البرودة، الواقعة في شمال شرقي الصين، التي تبلغ الحرارة في بعضها نحو 45 درجة مئوية تحت الصفر.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن ينخفض ​​متوسط ​​درجات الحرارة في بعض المناطق الوسطى والشرقية بما يصل إلى 16 درجة مئوية في اليومين أو الأيام الثلاثة القادمة، لتبدأ بعض المنازل والمكاتب في شمال الصين استخدام الكهرباء من أجل التدفئة، وهو وقت مبكر مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تشغل الحكومة التدفئة المركزية في المناطق الواقعة شمال النهر الأصفر منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أن نمو الاقتصاد الصيني في أبطأ وتيرة له خلال عام في الربع الثالث متأثرا بنقص الكهرباء، واختناقات سلسلة التوريد، والتقلبات الرئيسة في سوق العقارات، وزيادة الضغط على صانعي السياسة لبذل المزيد لدعم التعافي المتعثر.

وحسب رويترز، أظهرت بيانات نشرت اليوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين مقارنة بمستواه السابق، وذلك في أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2020.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

Man is seen at an exit of the refinery plants of Chambroad Petrochemicals in Binzhou, Shandong

ما الأسباب الحقيقية وراء أزمة الطاقة في الصين؟

قامت أكثر من نصف عدد مقاطعات الصين بتقنين الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية لعشرات الملايين من الناس، وشهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي انخفاضا في الإنتاج الصناعي.

Published On 11/10/2021
المزيد من اقتصاد

ما الأسباب وراء ارتفاع أسعار الغذاء في السوق الدولية؟

البيت الأبيض يحث أوبك على معالجة مسألة إمدادات النفط.. فماذا عن إنتاج المنظمة؟

الأولى من نوعها بالخليج.. قطر توقع اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع أسعار المحاصيل والنقل عالميا يهدد إمدادات مصر من القمح

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم
الأكثر قراءة

نصر الله يهاجم حزب جعجع ويعلن: لدينا 100 ألف مقاتل مدربون ومسلحون في لبنان

حسن نصر الله
logo

سياسة تفجير الألغام.. هل تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي إلى الأبد؟

French President Emmanuel Macron speaks during the closing ceremony of the 127th National Congress of the French Fire Brigade in Marseille, France, October 16, 2021. Pascal Pochard-Casabianca/Pool via REUTERS

الصحابة يشيعون جنازة امرأة مسيحية وشعائر استسقاء مشتركة واحتجاجات ترفع القرآن والإنجيل والتوراة.. التعايش الديني إسلاميا

Jerusalem Dome of the rock

دعوات أممية للوفاء بالالتزامات الإنسانية.. مبعوث واشنطن لأفغانستان يستقيل وأميركا لن تشارك في مفاوضات موسكو

U.S. envoy for peace in Afghanistan Zalmay Khalilzad, speaks during a debate at Tolo TV channel in Kabul, Afghanistan April 28, 2019. REUTERS/Omar Sobhani