قطر غاز تبدأ بناء 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز المسال

تستهدف البلاد زيادة إنتاجها بـ40% بحلول عام 2026 بتوسعة حقل الشمال أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم.

قالت شركة قطر غاز إنها بدأت تشييد 4 خطوط إنتاج كبيرة للغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية السنوية من 77 مليون طن حاليا إلى 110 ملايين طن.

وذكرت الشركة في حسابها على تويتر أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة قطر للمحافظة على موقعها كأكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم.

وتستهدف البلاد زيادة إنتاجها بـ40% بحلول عام 2026 بتوسعة حقل الشمال أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم.

ويقع الحقل قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر، واكتشف في عام 1970، وتقدّر احتياطاته بنحو 900 تريليون قدم مكعبة تعادل 10% من احتياطيات الغاز المكتشفة في العالم.

خطوط إنتاج ضخمة

ولدى شركة "قطر غاز" 6 شركات تابعة لها تملك خطوطًا كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتشمل هذه الشركات:

"قطر غاز واحد" التي أُسّست في عام 1984، وتتكون من 3 خطوط تنتج 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

فضلا عن شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة ​التي أُسست في عام 1993 ولديها خطان ينتجان 5 ملايين و600 ألف طن سنويا.

وفي عام 2005 أُسست شركة "راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة ثلاثة" بقدرة إنتاجية تبلغ 15 مليونًا و600 ألف طن سنويا.

كما يتضمن مشروع "قطر غاز اثنان" خطين ينتجان كذلك 15 مليونًا و600 ألف طن سنويا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع "قطر غاز ثلاثة" 7 ملايين و800 ألف طن سنويا، وبدأ إنتاجه منذ عام 2010.

وفي مطلع عام 2011 بدأت "قطر غاز أربعة" الإنتاج بقدرة إنتاجية تبلغ أيضًا 7 ملايين و800 ألف طن سنويا.

وتعدّ قطر حاليا أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.