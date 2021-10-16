من المهم أن تعرف قدراتك على الادخار شهريا ومدى سرعتك في الوصول إلى المبلغ المطلوب لتحقيق أهدافك.

يمكن أن يساعدك التخطيط المالي الجيد على الادخار والاستثمار بشكل أفضل وتحقيق مكاسب سريعة، ويتطلب ذلك تحديد أهدافك والمبالغ التي يمكن أن تنفقها وتقييم المخاطر واختيار الوقت المناسب للاستثمار.

في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) الأميركي، تستعرض الكاتبتان كايا موينيهان ومارتا غاريجو عددا من النصائح التي يقدمها خبراء في إدارة الأموال لمساعدتك في تحسين قدرتك على التوفير واختيار الاستثمارات المناسبة لتحقيق أهدافك.

1. تحديد الأهداف

توضح باولا ساتروستيغي مديرة التخطيط المالي في شركة "أبانتي أسيسورس" أن توفير ألفي دولار شهريا، ليس مثل توفير 10 آلاف دولار، لذلك فإن أول شيء يتعين عليك القيام به هو تحديد الأهداف ومعرفة ما تريد تحقيقه باستخدام مدخراتك.

يتطلب ذلك معرفة المبلغ المطلوب لتحقيق الأهداف، والتأكد مما إذا كان ذلك ممكنا أو صعب المنال. وبمجرد التأكد من المبلغ الذي تحتاجه، يمكنك الشروع في وضع خطة استثمارية ووضع الموعد النهائي لتحقيق الأهداف.

2. تحديد المبلغ الذي يمكن توفيره

من المهم أن تعرف قدراتك على الادخار شهريا ومدى سرعتك في الوصول إلى المبلغ المطلوب لتحقيق أهدافك.

ويقول الخبير المالي خافيير نيدرليتنر "في البداية، يتعين عليك تحديد ميزانية سنوية، مع مراعاة النفقات السنوية مثل الضرائب والتأمينات وغيرها من النفقات". بهذه الطريقة، سيكون من الأسهل تحديد المبلغ الذي يمكن أن تدخره.

3. السيطرة على النفقات

تقول ساتروستيغي إننا "في كثير من الأحيان، لا نعرف إلى أين تذهب أموالنا عندما نلتزم بشيء ما لأول مرة". على سبيل المثال، إذا قمت بالتسجيل للحصول على بطاقة ولاء مجانية، فقد يتم خصم المال في وقت لاحق بدون أن تدرك ذلك.

4. احتساب الربح الذي تحتاجه

إذا كان لديك هدف محدد وعرفت المبلغ الذي يمكن توفيره بانتظام، فهذا يعني أنه يمكنك حساب الربح المطلوب لتحقيق أهدافك.

ومن المهم التخطيط للأرباح المتوقعة في إطار زمني محدد، لأنك تستطيع لاحقا تحديد مدى نجاحك في تحقيق الأهداف التي وضعتها في البداية.

5. تحديد قدرتك على المخاطرة

ستساعدك معرفة قدرتك الشخصية على المخاطرة في تحديد أنسب المنتجات التي يمكن الاستثمار فيها. على سبيل المثال، يجب على الشخص شديد التحفظ الابتعاد عن الاستثمار في الأسهم، على النقيض من الشخص الذي يرغب بالمخاطرة.

ويقول نيدرليتنر في هذا السياق "من المهم أن تدرك أنه إذا كنت تحتاج إلى المال على المدى القصير، فقد يكون من الأفضل عدم استثماره، أو تستثمر فقط بالمبالغ التي لا تحتاجها على المدى القصير".

6. اختر الوقت المناسب للاستثمار في المنتجات المناسبة

يؤكد الخبير المالي فيكتور ألفارغونزاليس أن بعض المنتجات قد تكون جذابة لفترة قصيرة، لذلك ينبغي اختيار الوقت المناسب للاستثمار. في الواقع، يتعلق الأمر برصد تطورات السوق لانتهاز الفرصة الاستثمارية المثلى والقيام بالخطوة التي تمكنك من تحقيق أكبر المكاسب.

7. تنويع الاستثمارات

تقول ساتروستيغي إن إحدى أفضل الطرق لضمان عدم خسارة كل أموالك استخدام صناديق الاستثمار لأنها تمكنك من الجمع بين عدة أنواع من الاستثمارات في منتج واحد.

ويشير ألفارغونزاليس إلى أنه من المهم التنويع عن طريق شراء الأصول القيمة، حيث ستضمن في هذه الحالة الموازنة بين الاستثمارات.