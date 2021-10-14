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اقتصاد|العالم

زعماء مالية مجموعة السبع يضعون إرشادات للبنوك المركزية لإصدار العملات الرقمية

تكثف البنوك المركزية العالمية جهودها لتطوير عملاتها الرقمية في سبيل تحديث الأنظمة المالية، وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.

زعماء مالية مجموعة السبع أكدوا أن الابتكار في مجال النقود والمدفوعات الرقمية يمكنه تحقيق فوائد جمة (غيتي)
14/10/2021

صدّق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها، قائلين إن مثل هذه العملات يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة.

وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالمجموعة في بيان مشترك عقب اجتماعهم في واشنطن أمس الأربعاء "الابتكار في مجال النقود والمدفوعات الرقمية يمكنه تحقيق فوائد جمة ولكنه يثير أيضا قضايا سياسية عامة وتنظيمية كبيرة".

وأضافوا "يساعد التنسيق والتعاون الدولي القوي بشأن هذه القضايا على ضمان أن الابتكار في القطاعين العام والخاص سيحقق فوائد محلية، وعبر الحدود، مع كونه آمنا للمستخدمين والنظام المالي الأوسع".

وشدد الوزراء والمحافظون على أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد وأن "تدعم ولا تضر" قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار النقدي والمالي.

وتكثف البنوك المركزية العالمية جهودها لتطوير عملاتها الرقمية في سبيل تحديث الأنظمة المالية، وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.

المصدر : رويترز

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