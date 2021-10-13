خفّضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 وتتوقع الآن أن يزيد 5.82 ملايين برميل يوميا وقالت إن تعديلها لتوقعاتها بالخفض يرجع بالأساس إلى بيانات الـ9 أشهر الأولى من العام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل، مضيفا أن موسكو وشركاءها في مجموعة "أوبك بلس" للدول المنتجة تسعى لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية.

وقاومت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" وتضم 23 دولة مصدرة للنفط، دعوات لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع وتمسكت بخطتها السابقة لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر/تشرين الثاني.

ودفع ذلك أسعار الخام إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها في 3 سنوات، مما زاد من الضغوط التضخمية في العالم.

وقال بوتين في مؤتمر اقتصادي، اليوم الأربعاء، "هذا (سعر 100 دولار للبرميل) ممكن الوصول إليه.. نحن وشركاؤنا في أوبك+ نبذل ما في وسعنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق".

وخفّضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021، وتتوقع الآن أن يزيد 5.82 ملايين برميل يوميا، وقالت اليوم الأربعاء إن تعديلها لتوقعاتها بالخفض يرجع بالأساس إلى بيانات الـ9 أشهر الأولى من العام.

ولفتت مصادر مقربة من "أوبك+" لرويترز في وقت سابق، إلى أن تمسك المجموعة بخطتها الأصلية يرجع جزئيا إلى مخاوف من تراجع الطلب والأسعار.

وشدد بوتين على أنهم لن يسمحوا "بتذبذبات حادة في الأسعار، هذا ليس في مصلحتنا.. لا نحاول تقييد الإنتاج لتصعد الأسعار لعنان السماء.. نحن ندعم تحركات سلسة ومتوازنة (في إنتاج النفط)".

وتراجع سعر مزيج برنت إلى 82.5 دولارا، اليوم الأربعاء، متأثرا بمخاوف الطلب.

وعلى الرغم من دعوات من كبار المستهلكين، مثل الولايات المتحدة والهند، لزيادة الإنتاج قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي وكبير مفاوضي روسيا لدى "أوبك+"، اليوم الأربعاء، إن المجموعة متمسكة بخططها المعلنة.

وأضاف نوفاك ردا على سؤال عما إذا كان من المخطط ضخ مزيد من النفط لتهدئة الأسعار "نعمل وفق جدول متفق عليه. الاتفاق كان على إضافة 400 ألف برميل يوميا".