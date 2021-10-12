خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 5.9%، من 6% في توقعات يوليو/تموز وأبريل/نيسان الماضيين، تحت ضغط تفشي سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وأبقى الصندوق -في أحدث تقاريره بشأن "آفاق الاقتصاد العالمي"- على توقعاته لنمو عالمي بنسبة 4.9% لعام 2022، وهي نسبة مطابقة لتوقعاته السابقة.

وأرجع الصندوق خفض توقعات النمو العالمي لعام 2021 إلى تراجع توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة عنها في يوليو/تموز الماضي جراء الانقطاع في سلاسل الإمداد، وكذلك في البلدان منخفضة الدخل حيث تتفاقم الجائحة.

وقال "لا يزال تعافي الاقتصاد العالمي جاريا، في وقت تشهد فيه الجائحة موجة عدوى جديدة. ويبدو أن التصدعات التي أحدثها الفيروس ستستمر لفترة أطول، وستترك مظاهر التباعد قصيرة الأجل بصمات على الأداء متوسط الأجل".

وأضاف: "عدم اليقين حول مدى السرعة التي يمكن بها التغلب على الجائحة يزداد، نتيجة لسرعة انتشار سلالة دلتا ومخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة".

في التقرير الجديد، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة إلى 5.2%، من 5.6% في يوليو/تموز الماضي.

إلى 5.2%، من 5.6% في يوليو/تموز الماضي. رفع التقرير توقعاته قليلا لنمو الاقتصادات الصاعدة إلى 6.4 %، من 6.3% توقعها في يوليو/تموز الماضي.

إلى 6.4 %، من 6.3% توقعها في يوليو/تموز الماضي. قال التقرير إن اقتصاد الولايات المتحدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 6% هذا العام، متراجعا عن توقعاته في يوليو/تموز الماضي التي كانت 7%.

من المتوقع أن ينمو بنسبة 6% هذا العام، متراجعا عن توقعاته في يوليو/تموز الماضي التي كانت 7%. رفع الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 5%، من 4.6% في توقعاته السابقة شهر يوليو/تموز الماضي.

إلى 5%، من 4.6% في توقعاته السابقة شهر يوليو/تموز الماضي. خفض الصندوق توقعاته للنمو في آسيا عموما إلى 7.2%، من 7.5% توقعاته السابقة.

عموما إلى 7.2%، من 7.5% توقعاته السابقة. أبقى على توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عند 4.1%.

عند 4.1%. أما التوقعات للاقتصاد الصيني للعام الجاري، فقد عدل التقرير النمو للعام الجاري إلى 8% من 8.1% في توقعات يوليو/تموز الماضي، ومن 5.7% إلى 5.6 % لعام 2022.





السعودية

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية، التي تشكل أكبر اقتصاد في العالم العربي، نموا اقتصاديا بنسبة 2.8% هذا العام.

وفي يوليو/تموز الماضي، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في 2021.

وقال صندوق النقد -في أحدث توقعاته لاقتصاد العالم- إنه من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو السعودي في العام القادم 4.8%، بدون تغيير في توقعاته السابقة.

كان اقتصاد المملكة قد انكمش بنسبة 4.8% العام الماضي متأثرا بصدمتين مزدوجتين، وهما: جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وفي الشهر الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية نموا بنسبة 2.6% هذا العام يعقبه توسع بنسبة 7.5% عام 2022.

تركيا

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 5.8% إلى 9 %، وأبقاها عند 3.3% للعام 2022.

وكان الاقتصاد التركي نما إيجابا بنسبة 1.8% خلال العام الماضي، ليسجل واحدة من الحالات القليلة حول العالم، التي تجنبت الانكماش، في عام جائحة كورونا.

ونما الاقتصاد التركي بنسبة 21.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021، متعافيا بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعا بقيود جائحة كورونا.

وقال الصندوق -في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد أكتوبر/تشرين الأول الصادر اليوم الثلاثاء- إن متوسط التضخم في تركيا سيبلغ 17% للعام الجاري، و15.4% لعام 2022.