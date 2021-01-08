الخطوط القطرية الثانية.. تعرف على شركات الطيران الأكثر أمانا للسفر عام 2021

جاءت خطوط كانتاس (Qantas) الجوية مرة أخرى على قائمة ترتيب موقع إيرلاين ريتينغ (Airlineratings.com)، الذي قام بدراسة بيانات حوالي 385 شركة طيران، وتبعها الخطوط القطرية في رأس قائمة أكثر شركات الطيران أمانا للسفر عام 2021.

وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقريرها إن عام 2021 قد يكون استثنائيا مرة أخرى إذا كنت ترغب في السفر بالطائرة، نظرا لأن الوباء العالمي يتطلب ذلك، مضيفة بأنه رغم الانخفاض الحاد في حركة النقل الجوي العام الماضي، جمع موقع "إيرلاين ريتينغ" بيانات لحوالي 385 شركة طيران لتصنيف تلك التي ستكون الأكثر أمانا للسفر خلال الأشهر المقبلة.

معايير الاختيار

من بين المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار عمر الأسطول الجوي وعدد الحوادث الخطيرة المسجلة وعمليات مراجعة الحسابات الحكومية بالإضافة إلى هيئات الحوكمة وصناعة الطيران، أو التدابير الموضوعة للتعامل مع كوفيد-19.

ويقول جيفري توماس، رئيس تحرير إيرلاين ريتينغ "يتمثل التحدي هذا العام في عدد شركات الطيران التي تنظم رحلات جوية. فقد استمرت خطوط الطيران العشرين الأكثر أمانا لدينا جميعا في تنظيم الرحلات ولو بشكل محدود".

طيران نيوزيلندا احتل المرتبة الثالثة (شترستوك)

وأضاف أن شركة كانتاس الأسترالية -الأقدم في الخدمة في العالم- برزت في الترتيب حيث كان هذا هو الحال بالفعل بين عامي 2014 و2017، ثم عامي 2019 و2020، في وقت غابت الخطوط الجوية الفرنسية (Air France) عن قائمة العشرين الأوائل.

وسلط الموقع المتخصص الضوء على العديد من المعايير التي قلبت الموازين لصالح كانتاس، وهي الشركة الرائدة بلا منازع في تطوير نظام الملاحة الجوية في المستقبل، وفق تقرير الصحيفة الفرنسية.

وأنشأت الشركة الأسترالية نظاما يسمح للطيارين بكسر روتين عملهم بعد فترة تعليق الطيران الناجم عن كوفيد 19، حيث كان ينبغي على كل طيار اتباع برنامج مدته 6 أيام عمل، مع تخصيص يوم على وجه الخصوص للترفيه.

القطرية تتفوق

بحسب التقرير انضمت الخطوط القطرية (Qatar Airways) وطيران نيوزيلندا (Air New Zealand) إلى منصة أكثر شركات الطيران أمانا للسفر عام 2021، فجاءت "القطرية" في المرتبة الثانية وطيران نيوزلندا ثالثة. في حين جاءت الخطوط البريطانية في المرتبة العاشرة.

كما كشف موقع إيرلاين ريتينغ عن أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة وأكثرها أمانا، من بينها رايان إير (Ryanair)، إيزي جيت (easyjet)، ويز للطيران (Wizz).

الخطوط السنغافورية احتلت المرتبة الرابعة (شترستوك)

ووفق جيفري توماس المحرر التابع لموقع إيرلاين ريتينغ، تزداد أهمية سلامة الطيران للمسافرين، خاصة مع كوفيد-19.

ويقول توماس "إنهم لا يأخذون أي شيء كأمر مسلّم به، وقد تضاعف مستوى تحقيقاتنا بنحو 3 مرات خلال الأشهر الستة الماضية في مجموعة متنوعة من قضايا السلامة، حيث لا يتعلق الأمر بكوفيد-19 فقط".

وفيما يلي أكثر 20 شركة أمانا عام 2021

1. شركة كانتاس

2. الخطوط القطرية

3. طيران نيوزيلندا

4. الخطوط السنغافورية (Singapore Airlines)

5. طيران الإمارات (Emirates)

6. إيفا للطيران (EVA Air)

7. الاتحاد للطيران (Etihad Airways)

8. خطوط آلاسكا الجوية (Alaska Airlines)

9. خطوط كاثي باسيفيك الجوية (Cathay Pacific Airways)

10. الخطوط البريطانية (British Airways)

11. فيرجن أستراليا/فيرجن أتلانتيك (Virgin Australia/Virgin Atlantic)

12. خطوط هاواي (Hawaiian Airlines)

13. خطوط ساوث ويست (Southwest Airlines)

14. خطوط دلتا (Delta Air Lines)

15. الخطوط الأميركية (American Airlines)

16.الخطوط الإسكندنافية (SAS17)

17. فين إير (Finnair)

18. لوفتهانزا (Lufthansa)

19. الخطوط الملكية الهولندية (KLM20)

20. الخطوط المتحدة (United Airlines)