رقم قياسي في بورصة إسطنبول والأسهم اليابانية بالذروة منذ 30 عاما

بلغت بورصة إسطنبول مستوى قياسيا في تداولات اليوم الخميس، في حين لامس المؤشر نيكاي أعلى مستوى له منذ 3 عقود.

وسجل مؤشر بورصة إسطنبول رقما قياسيا في افتتاح تداولات الخميس، بعدما ارتفع بمقدار 9.62 نقاط مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 1515.04 نقطة، إثر ارتفاع تعاملاته 0.64%.

ومع افتتاح تداولات الخميس، سجل مؤشرا القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة 1.17%، والشركات القابضة 0.65%.

وكان مؤشر بورصة إسطنبول أغلق تداولات الأربعاء عند 1505.42 نقطة.

من جهتها أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم، في وقت لامس مؤشر نيكاي ذروة 30 عاما بدعم من أسهم الشركات المالية، وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية بفضل آمال في تحفيز أكبر عقب اكتساح ديمقراطي في انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

وأغلق المؤشر نيكاي (Nikkei) مرتفعا 1.60% عند 27490.13 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 1990 خلال الجلسة منهيا سلسلة خسائر امتدت 4 أيام.

وصعد مؤشر توبكس (Topix) الأوسع نطاقا 1.68% إلى 1826.30 نقطة، ليتجاوز ذروة بلغها أواخر العام الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ولم تتأثر شهية المستثمرين بالفوضى التي شهدتها العاصمة الأميركية بعد أن اجتاح موالون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الكونغرس، ليجبروه على تعليق جلسة للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

حزمة تحفيز أميركية

وتلقت أسهم البنوك وشركات التأمين اليابانية -وهم من المستثمرين الكبار في قطاع الدين الأميركي- دفعة بعد أن ارتفعت عوائد السندات الأميركية بقوة. وزاد سهم شركة التأمين داي-إيتشي لايف هولدينغز(Dai-ichi Life Holdings) 7.4%

وبين البنوك، ربح سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية SMFG) 5.5%) في حين أضاف سهم ميزوهو Mizuho) 3.3%) وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية Mitsubishi UFJ) %3.5).

وصعدت بقية الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والقيمة أيضا بفضل آمال في حزمة تحفيز من الإدارة القادمة في عهد بايدن. وارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب 5.2%.

وجدد فوز ديمقراطي بمجلس الشيوخ الإقبال على أسهم شركات الطاقة المتجددة، وقفز سهم رينوفا 10.6% إلى مستوى قياسي.

في المقابل، نزل سهم مجموعة سوفت بنك 1.6% بعد أنباء عن أن إدارة ترامب تدرس إضافة مجموعة علي بابا القابضة إلى قائمة سوداء تجارية للشركات الصينية. وسوفت بنك أكبر مساهم في شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة.