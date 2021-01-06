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اقتصاد|قطر

ستاندرد تشارترد: اقتصاد قطر سينمو 3% هذا العام بفضل التقارب الخليجي

بنك ستاندرد تشارترد يعتقد أن رفع القيود على التجارة والسفر لقطر سيعطي دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجيستيات (غيتي)
بنك ستاندرد تشارترد يعتقد أن رفع القيود على التجارة والسفر لقطر سيعطي دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجيستيات (غيتي)
6/1/2021

قال بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) إن اقتصاد قطر سينمو 3%، إذ يدعم الكشف عن تقدم في ملف المصالحة الخليجية -الذي ينهي حصارا استمر 3 سنوات- التجارة والسياحة واللوجيستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1%.

وأمس، وقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة الخليجية 41، الذي أكد تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار.

ورحب البيان بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على عدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف لُحمتها الوطنية.

ووفق بيان العلا الموقع أمس، فإن القمة كان عنوانها "المصارحة والمصالحة"، وأفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون.

وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة اليوم "نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجيستيات".

وأضاف أن رفع الإمارات القيود على التجارة والسفر لقطر سيسهم أيضا في تعافي التجارة في الإمارات.

وذكر البنك أن من الفوائد الأخرى قد يكون التقارب بين السعر الفوري للعملة داخل قطر وخارجها، إذ من المتوقع أن تتحسن السيولة في الخارج بدعم حل الأزمة الخليجية.

وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما توقعته قطر الشهر الماضي في موازنة عام 2021 عند 2.2%.

وقال البنك "إقليميا، قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج
الاقتصادية، لا سيما قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة".

المصدر : الجزيرة + رويترز

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