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اقتصاد|تركيا

تركيا.. مبيعات السيارات تقفز إلى أكثر من 61% في 2020

تركيا باعت أكثر من 772 ألف سيارة ومركبة خفيفة عام 2020 (الأناضول)
تركيا باعت أكثر من 772 ألف سيارة ومركبة خفيفة عام 2020 (الأناضول)
6/1/2021

حققت سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا نموا في المبيعات بلغ 61.3% العام الماضي، مقارنة بـ2019.

وجاء ذلك في تقرير سنوي لجمعية موزعي السيارات التركية (ODD) (غير حكومية) بشأن تقييم سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في 2020.

وأوضح التقرير أن إجمالي السيارات والمركبات التجارية الخفيفة المبيعة عام 2019 بلغ 479 ألفا و60، في حين ارتفع إجمالي المبيعات العام الماضي إلى 772 ألفا و788 مركبة.

وسجلت مبيعات السيارات نموا بنسبة 57.6%، في حين بلغت نسبة نمو مبيعات السيارات التجارية الخفيفة 77.2% في 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وذكر تقرير الجمعية أن مبيعات ديسمبر/كانون الأول زادت 15.2% على أساس سنوي إلى 104 آلاف و293 مركبة.

واحتلت السيارات من طراز "سيدان" (SEDAN) المركز الأول في المبيعات، بحصة 44%، تلتها سيارات "سوف" (suv) الرياضية متعددة الأغراض بـ29.8%، في حين حلّت السيارات من طراز "الهاتشباك" (hatchback) ثالثا بـ23.2%.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

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