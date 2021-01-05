البث الحي
اقتصاد|تركيا

تعرف على حجم صادرات تركيا نحو الخارج عام 2020

صادرات تركيا في الربع الأخير من العام 2020 فاقت 51 مليار دولار (غيتي)
صادرات تركيا في الربع الأخير من العام 2020 فاقت 51 مليار دولار (غيتي)
5/1/2021

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أنّ بلادها سجلت أرقاما قياسية في حجم الصادرات خلال العام المنصرم 2020.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة أمام الاجتماع التقييمي للتجارة الخارجية لعام 2020 اليوم الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

وكشفت بكجان أن حجم الصادرات في العام 2020 بلغ 169.5 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصادرات التركية حطمت رقما قياسيا في الربع الأخير من العام الماضي ببلوغ قيمتها 51.2 مليار دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت الصادرات التركية -بحسب بكجان- 17 مليارا و844 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

كما أشارت الوزيرة إلى تسجيل أرقام قياسية في صادرات البلاد إلى 44 دولة من حيث الحجم، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وكوريا الجنوبية.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

الأزمات الاقتصادية تلاحق السودانيين.. أسعار الكهرباء تصل لأرقام فلكية

هيئة الكهرباء أعلنت عن زيادة كبيرة في التعرفة قبل إجازة الموازنة (الجزيرة)

الاقتصاد الأميركي على المحك.. 5 أمور تجب مراقبتها عام 2021

أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وسياسة العمل عن بعد أدت لزيادة كبيرة بمبيعات المنازل وارتفاع أسعار البيع (غيتي إيميجز)

بورصة قطر ترتفع 1.7% بعد انفراجة في الأزمة الخليجية

الأسهم القطرية ارتفعت بعد أنباء عن انفراجة في الأزمة الخليجية (غيتي إيميجز)

البتكوين تصل لذروة انتعاشها.. ما الأسباب والتداعيات؟

من أسباب الصعود الهائل في قيمة وأسعار البتكوين هو الاستثمار المؤسساتي الضخم في البتكوين (غيتي)
الأكثر قراءة

البيان الختامي للقمة الـ41: طي كامل للأزمة الخليجية وعودة للعلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزير الخارجية السعودي (يمين): مهما بلغت الخلافات في البيت الخليجي فإن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك (الفرنسية)

لا يعرفون وطنا سوى الأردن.. 20 ألف باكستاني يحنّون إلى الأرض الطاهرة

الباكستانيون.. قلب معلق بالأردن وآخر يحن للوطن البعيد (الجزيرة)

شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالعناق في مطار العلا

سفينة سول وأموال إيران.. جهود دبلوماسية لحل الخلاف ومدمرة كورية جنوبية تقترب من مضيق هرمز

مسؤولون في الخارجية الكورية الجنوبية يبحثون الموقف بعد احتجاز ناقلة النفط (الأوروبية)