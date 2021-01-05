تعرف على حجم صادرات تركيا نحو الخارج عام 2020

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أنّ بلادها سجلت أرقاما قياسية في حجم الصادرات خلال العام المنصرم 2020.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة أمام الاجتماع التقييمي للتجارة الخارجية لعام 2020 اليوم الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

وكشفت بكجان أن حجم الصادرات في العام 2020 بلغ 169.5 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصادرات التركية حطمت رقما قياسيا في الربع الأخير من العام الماضي ببلوغ قيمتها 51.2 مليار دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت الصادرات التركية -بحسب بكجان- 17 مليارا و844 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

كما أشارت الوزيرة إلى تسجيل أرقام قياسية في صادرات البلاد إلى 44 دولة من حيث الحجم، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وكوريا الجنوبية.