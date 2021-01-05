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اقتصاد|قطر

بورصة قطر ترتفع 1.7% بعد انفراجة في الأزمة الخليجية

الأسهم القطرية ارتفعت بعد أنباء عن انفراجة في الأزمة الخليجية (غيتي إيميجز)
الأسهم القطرية ارتفعت بعد أنباء عن انفراجة في الأزمة الخليجية (غيتي إيميجز)
5/1/2021

ارتفعت الأسهم القطرية نحو 1.7% في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بدعم من أنباء عن انفراجة جرى التوصل إليها بشأن الأزمة الخليجية المتواصلة منذ يونيو/حزيران 2017.

وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر الرئيسي في قطر 177.17 نقطة، ليصل إلى 10654.29 نقطة.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وقال أكبر خان رئيس إدارة الأصول في الريان للاستثمار في الدوحة "رغم أن هذا يعد بلا شك نبأ إيجابيا، والأسهم القطرية المدرجة يجب أن تشهد ارتفاعا مدعوما بتحسن المعنويات، فإن التأثير على العوامل الأساسية سيكون متواضعا على الأرجح".

المصدر : رويترز

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