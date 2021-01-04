تركيا.. الصناعات الدفاعية المحلية تصل 70% وزخم كبير في 2021

قال خلوق بيرقدار، رئيس المجلس الإداري لجمعية ساحة إسطنبول المتخصصة في الصناعات الدفاعية والفضائية، إن نسبة الصناعات الدفاعية المحلية بتركيا، وصلت إلى 70%، خلال السنوات الـ20 الماضية.

وأضاف أن صناعات الدفاع والطيران في تركيا تسدّ احتياجات البلاد، تزامنا مع الزيادة المستمرة للصادرات التركية في هذا المجال، وأوضح أن معدّل زيادة الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية بلغ 14% سنويا.

وأفاد بيرقدار أن نسبة الصناعات الدفاعية المحلية، ارتفعت من 20% إلى 70% خلال السنوات الـ20 الأخيرة.

وأشار إلى أن مشاريع الصناعات الدفاعية المحلية في تركيا، ستكتسب زخما خلال عام 2021، مدفوعة بالعقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة "إس-400" (S-400) الدفاعية من روسيا، استنادا لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم واشنطن "كاتسا" (CAATSA)، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.

شهد عام 2020 إمداد قوات الأمن بسلسلة من المنتجات الجديدة، فيما تم قطع أشواط مهمة على صعيد المشاريع، وتم إطلاق مشاريع جديدة أخرى. ( Yara Ramazan – وكالة الأناضول ) (وكالة الأناضول)

تركيا من الدول البارزة

كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن بلاده نجحت برفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى مستوى تجاوز 70%.

وقال وقتها إن تركيا بينما كانت في الماضي تستورد حتى بندقية المشاة، باتت اليوم من الدول البارزة المنتجة والمصدرة للأسلحة.

وأوضح أن تركيا اليوم أصبحت في مستوى متقدم بحيث تصمم وتنتج وتصدر مختلف منظومات الأسلحة، لا سيما بنادق المشاة والسفن الحربية والفرقاطات والمسيرات المسلحة وغير المسلحة والمدافع والقاذفات الصاروخية، ومروحيات "أتاك" (ATAK)، والذخائر الذكية.

وبلغ حجم الصناعات الدفاعية التركية 11 مليار دولار في 2019، في حين تملك تركيا حاليا 700 مشروع في هذا القطاع.

وحققت تركيا قفزات ملحوظة في صادرات الصناعات الدفاعية؛ إذ بلغت صادراتها 2.2 مليار دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 17% عن العام السابق، وتزايدت إلى 3 مليارات دولار بنهاية عام 2019، وهو الرقم الذي أهل أنقرة لتشغل المرتبة 14 بين العواصم الأكثر تصديرا للأسلحة في العالم، وفق تقرير "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، الذي أشار كذلك إلى أن صادرات الأسلحة التركية ارتفعت بنسبة 170% خلال السنوات العشر الماضية.