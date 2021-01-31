بعد البريكست.. بريطانيا تسعى للانضمام إلى تكتل تجاري يجمع 11 دولة مطلة على المحيط الهادي

قالت بريطانيا إنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التجارية العالمية المعروفة باسم الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي، بعد عام واحد من خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تطلب وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسميا انضمام المملكة المتحدة إلى هذا التكتل الذي يضم 11 دولة مطلة على المحيط الهادي، بينها أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام.

وتسعى بريطانيا إلى عقد مجموعة من الاتفاقيات التجارية بعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي هذا العام، والسوق الموحدة للاتحاد الجمركي بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهرا.

وجاء في بيان لتروس يوم السبت قالت فيه، "نحن في مقدمة قائمة الانتظار ونتطلع إلى بدء مفاوضات رسمية خلال الأشهر المقبلة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، "بعد عام واحد من خروجنا من الاتحاد الأوروبي، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا".

وتعتبر اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي الاسم المعدل لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اتفاقية تجارية إقليمية روجت لها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، وانسحب خليفته دونالد ترامب منها بعد وقت قصير من توليه منصبه في أوائل عام 2017، وكانت الولايات المتحدة تخطط في الأصل للانضمام، لكن ترامب سحب بلاده من المفاوضات.

وقالت وزارة التجارة الدولية في بيان يوم السبت، "على عكس عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام لا يتطلب من المملكة المتحدة التنازل عن سيطرتها على قوانينها أو حدودها أو أموالها".