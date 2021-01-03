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لتحقيق الاستقلال المالي.. تجنّب هذه الأخطاء

الاستثمار في مجالات متنوعة يضمن تحقيق أرباح مالية في ظل تقلبات السوق (غيتي)
الاستثمار في مجالات متنوعة يضمن تحقيق أرباح مالية في ظل تقلبات السوق (غيتي)
3/1/2021

يعني الاستقلال المالي أن يكون لديك ما يكفي من الأموال لتتمتع مع عائلتك بمستوى معيشة مريح، من دون أن تنتابك المخاوف بشأن النفقات المستقبلية، لكن هل من السهل تحقيق ذلك؟

في هذا التقرير، يستعرض موقع" فينانثاس بيرسوناليس" (Finanzas Personales) الكولومبي عددا من الأخطاء التي ينبغي تجنبها من أجل تحقيق الاستقلال المالي وضمان مداخيل مالية مستقرة على المدى البعيد.

إهمال مصادر الدخل السلبي

الدخل السلبي هو المال الذي يمكن جنيه من دون بذل مزيد من الجهد اليومي، مثل إيجار العقارات وأرباح الأسهم وغيرها، ويعد الدخل السلبي أحد أهم وسائل زيادة رصيدك المالي من دون الحاجة إلى العمل 8 ساعات في اليوم، و5 أيام في الأسبوع، وكلما زادت مصادر الدخل السلبي، قلّ اعتمادك على الوظيفة، وأصبحت أقرب إلى تحقيق الاستقلال المالي.

تجاهل المخاطر

عند القيام بأي استثمار يفترض أن هناك قدرا من المخاطر، وكلما زاد حجم المجازفة، زادت فرص تحقيق الربح، ومن أجل تحقيق أرباح مستدامة وضمان الاستقلال المالي، ينبغي تحليل حجم المخاطر وإدارتها جيدا في مراحل زمنية مختلفة.

الدخل السلبي هو المال الذي يمكن جنيه من دون بذل مزيد من الجهد اليومي، مثل إيجار العقارات وأرباح الأسهم (غيتي)

الاستثمار في الخصوم

عندما يتعلق الأمر بزيادة المداخيل، ينبغي أن تركز على امتلاك الأصول وتجنب الاستثمار في الخصوم، لأن الأصول تمنحك التدفق النقدي اللازم لشراء ما تريده وتأمين نفقاتك المستقبلية.

ويقول رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، إن "الأصول هي كل تلك السلع أو الاستثمارات التي تدرّ علينا الأموال، في حين أن الخصوم هي تلك التي تأخذ هذا المال".

الاستثمار في قطاع واحد

تنويع الاستثمارات هو الأسلوب الأفضل لتقليل المخاطر، فالاستثمار في مجالات متنوعة يضمن تحقيق أرباح مالية في ظل تقلبات السوق التي تتضرر منها بعض القطاعات وتستفيد منها قطاعات أخرى.

ويتفق معظم المستثمرين على أن التنويع لا يلغي الخسائر تماما، لكنه الطريقة الأفضل لتحقيق الأرباح على المدى البعيد وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

إهدار أموالك

من أهم العوامل التي تساعدك على تحقيق الاستقلال المالي في المستقبل، أن تكون قادرا على إدارة أموالك بوجه صحيح في الوقت الحاضر وتتجنب إهدارها، وأن تستفيد من المدخرات في إنشاء مصادر دخل جديدة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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